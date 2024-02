Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a avut loc la adancimea de 140 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase: 56 km sud-est de Sfantu-Gheorghe, 56 km est de Brasov, 58 km nord-vest de Buzau, 66 km nord de Ploiesti, 71 km vest de Focsani si 93 k nord-est de Targoviste.De la inceputul acestui an, in Romania s-au inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs duminica, la ora 2:02, in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 133,5 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

- Promovarea energiei durabile și protecția mediului inconjurator sint principalele obiective ale proiectului privind completarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de sera, aprobat, astazi, de Executiv. Documentul prevede actualizarea atribuțiilor Agenției de…

- Executivul a aprobat joi, printr-un proiect de lege, ratificarea acordului interguvernamental Romania - Emiratele Arabe Unite privind cooperarea in domeniul militar, semnat la Abu Dhabi, la 22 iunie 2022, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al Guvernului, acordul are ca scop promovarea cooperarii…

- Seismul a avut loc in dimineața zilei de duminica, 24 decembrie, la ora 8.06 in zona seismica Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Inițial, specialiștii au anunțat o magnitudine de 4 pe scara Richter, care a fost revizuita apoi la 4,2.Cutremurul a avut…

- Șefii Complexului Energetic Oltenia(CEO) se pregatesc sa incaseze bonusuri, dupa incheierea anului. Acest lucru este posibil ca urmare a faptului ca angajatorul va incheia anul pe profit. Este al doilea an pe plus la Complexul Energetic Oltenia. In cazul in care compania inregistreaza profit, in contractele…

- Guvernul vrea sa impuna CASS pentru o anumita categorie de romani. Decizia va afecta un numar mare de persoane. Guvernul intenționeaza sa renunțe la facilitatea care scutește studenții-doctoranzi de la plata contribuției la asigurarile sociale de sanatate (CASS), potrivit cnas.ro . In paralel, Executivul…

- Ce se intampla in Guvernul Ciolacu la ora actuala poate fi prezentat astfel: daca ar durea prostia, s-ar țipa pe holurile Palatului Victoria. Sunt doua posibilitați in ceea ce il privește pe Marcel Ciolacu: ori ne ia pe toți peste picior, ori ne crede chiar pe toți proști. Dupa ce au aprobat legea pensiilor,…