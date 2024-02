14 kilograme de canabis ascunse într-o sobă adusă în țară prin curier (foto) Trei persoane au mers in Spania și au trimis in țara, ambalate in folii de plastic ascunse intr-o soba, 14 kilograme de canabis. Cei trei au fost prinși in flagrant cand au primit coletul de la curier, in București. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de […] Articolul 14 kilograme de canabis ascunse intr-o soba adusa in țara prin curier (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

