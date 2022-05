13.000 de oameni, duși cu forța în carantină. „Deportări” la miezul nopții în Beijing Mii de locuitori din Beijing au fost puși in carantina forțata, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce 26 de cazuri de Covid-19 au fost descoperite la domiciliile lor, potrivit unor imagini și unui anunț oficial difuzat pe scara larga pe rețelele de socializare. Peste 13.000 de locuitori din complexul rezidențial Nanxinyuan din sud-estul […] The post 13.000 de oameni, duși cu forța in carantina. „Deportari” la miezul nopții in Beijing first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

