13 decembrie in istorie: Presedintele irakian Saddam Hussein a fost capturat. Ce alte evenimente au avut loc

- Pe 26 noiembrie 1984 s a nascut la Bucuresti Ana Maria Branza, o scrimera romana specializata pe spada. A fost vicecampioana olimpica la Jocurile Olimpice de vara din 2008 de la Beijing si 2020 de la Tokyo, campioana olimpica pe echipe la editie din 2016 de la Rio de Janeiro, de trei ori campioana mondiala…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a transmis ca a declinat invitatia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a participa la consultarile pentru formarea guvernului.Dacian Ciolos a transmis astazi un mesaj pe pagina sa oficiala de Facebook. El subliniat ca Iohannis si a abandonat rolul de mediator…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron drept „o provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, a informat Agerpres . In convorbirea cu presedintele…

- In 1989, avea loc Caderea Zidului Berlinului. Dupa ce Schabowski, membru al Biroului Politic SED, a anuntat acordarea libertatii de calatorie intr o conferinta de presa difuzata la televiziunea RDG, mii de oameni se ingramadesc la puncte de trecere a frontierei. Zidul Berlinului si celelalte granite…

- Capitalizarea totala a bursei, astazi, a depasit pentru prima data nivelul de 240 miliarde lei daca ne uitam la piata principala si piata Aero, a declarat joi, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, mentionand ca se vad companii venind catre bursa, potrivit Agerpres. "Anul…

- Președintele organizației municipale a PSD Iași, Marius Ostaficiuc, cere alegeri anticipate dupa ce guvernul Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura. „Parlamentul Romaniei a decis astazi in mod responsabil ca țara sa intre pe un fagaș normal. Guvernul Florin Cițu a cazut prin moțiune de…

- Presedintele american, care urmeaza sa sustina un discurs marti, la New York, in fata Adunarii Generale a ONU, va afirma ca "nu crede in notiunea unui nou Razboi rece", a declarat luni un inalt responsabil al administratiei americane, relateaza AFP. Joe Biden "va declara maine ca nu crede…

