125 de beneficiari din judeţul Vaslui au primit nejustificat indemnizații de sprijin în contextul pandemiei 125 de beneficiari din județul Vaslui au primit nejustificat sume de bani drept sprijin in cadrul masurilor luate de autoritați in contextul pandemiei, potrivit reprezentanților Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala Vaslui. Indemnizații de sprijin, acordate persoanelor care nu aveau dreptul Anul acest, in județul Vaslui au fost acordate 1.452 de indemnizații, in baza […] The post 125 de beneficiari din judetul Vaslui au primit nejustificat indemnizații de sprijin in contextul pandemiei appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Un numar de 125 de beneficiari din judetul Vaslui au primit nejustificat sume de bani drept sprijin in cadrul masurilor luate de autoritati in contextul pandemiei COVID-19, au informat reprezentantii Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Vaslui. ‘Incepand din luna iunie 2020 institutia…

