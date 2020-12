Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Breaza, Bogdan Novac, dar și mai mulți locuitori au lansat apeluri catre oamenii care pot ajuta trei familii ramase pe drumuri peste noapte. Un incendiu a distrus, vineri, locuința acestora. "Intreaga agoniseala a mai multor familii din Breaza a fost distrusa in numai cateva ore, din cauza…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, la un adapost de animale din comuna Baia, județul Suceava. Au ars 125 de tone de furaje și au murit șase oi și un cal. Primele indicii arata ca focul a fost pus intenționat.

- Focul a izbucnit sambata dimineata, in comuna vranceana Soveja, iar la interventie au participat nu mai putin de sase autospeciale de pompieri. Casa din lemn a ars in intregime iar pompierii lucreaza in prezent la lichidare.

- Inca un incendiu face victime la mai puțin de 24 de ore de la tragedia din Piatra Neamț, unde 10 pacienții de la ATI din spitalul județean, au murit. Focul a izbucnit intr-un bloc din municipiul Galați.

- Mobilizare exemplara pentru ajutorarea unei familii din satul Huzarești, comuna Garda de Sus, care a ramas in prag de iarna fara locuința in urma unui incendiu. Oameni cu suflet bun s-au oferit sa ajute cu materiale de construcții, lemne, diferite obiecte sau bani, iar astfel, la doar doua zile dupa…

- Incident tragic la o locuința din Timișoara. Oamenii din casa au auzit o bubuitura puternca, iar ulterior, au izbucnit flacarile. La acel moment, inauntru se aflau trei persoane. Doua s-au ales cu arsuri grave.

- Un incendiu devastator a izbucnit joi in Coreea de Sud, in jurul orei locale 23:00, intr-un zgarie-nori de 33 de etaje din Ulsan. Cel putin 80 de oameni au fost dusi la spital dupa ce au inhalat fum. Focul a izbucnit intre etajele 8 si 12 ale cladirii si s-a extins imediat, alimentat de vantul puternic.…

- Pompierii ialomiteni au fost solicitati sa intervina sambata dimineata, in jurul orei 00.05, la un incendiu izbucnit la un adapost de animale dezafectat, care apartine unei societati din localitatea Ograda. Focul a fost stins dupa 8 ore de pompieri.