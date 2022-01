Stiri pe aceeasi tema

- nspectoratul de Jandarmi al judetului Timis a dat opt amenzi pentru nepurtarea mastii de protectie in spatiu inchis si alte patru pentru incalcarea ordinii si linistii publice, dupa incidentul de la Primaria Timisoara, unde mai multi membri si simpatizanti AUR au intrat scandand lozinci impotriva…

- „Astazi, in jurul orei 14.30, aproximativ 20 de mebri ai unui partid politic au patruns in cladirea Primariei Timișoara, pe o ușa din spatele cladirii destinata accesului publicului, pretinzand ca doresc sa se inscrie in audiența.Accesul le-a fost permis de politia locala, dar imediat au tulburat liniștea,…

- Ovidiu Draganescu, subprefectul cu atributii de prefect in Timis, a luat act de incidentele provocate de un grup de sustinatori AUR si Noua Dreapta, care au patruns in forta in primarie.