#11septembrie George W.Bush deplânge dezbinarea politică din SUA şi denunţă "furia, frica şi resentimentul" Fostul presedinte american George W.Bush, care conducea SUA atunci cand au avut loc atentatele din 11 septembrie, a deplans sambata dezbinarea politica din tara sa, la 20 de ani de la atentatele jihadiste, informeaza AFP.



"In saptamanile si lunile care au urmat atentatelor din 11 septembrie, eram mandru sa conduc un popor impresionant, rezistent si unit. Daca e sa vorbim despre unitatea Americii, aceste timpuri par demult apuse", a declarat cel de-al 43-lea presedinte al SUA in timpul unui discurs sustinut in Shanksville (Pennsylvania), unde s-a prabusit unui dintre cele patru avioane…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

