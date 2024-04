Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk face ce face și revine in atenția presei. De aceasta data, cu o declarație surprinzatoare pentru mulți. Se vorbește tot mai mult, in ultima vreme, despre inteligența artificiala (AI). Și cum alegerile prezidențiale din SUA, din toamna acestui an, se apropie tot mai mult, se fac diverse sondaje…

- Fara indoiala, multa lume este afectata astazi de virusul politicii mari, dar nici nu va imaginați pana unde s-a ajuns cu aceasta „boala” și care ar putea fi consecințele acestei „pandemii”. De exemplu, recent am fost oprit pe strada de un batranel (pe care il cunosc de zeci de ani), care preț de cateva…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut ca țara sa va pierde razboiul cu Rusia in cazul in care Congresul Statelor Unite ale Americii nu va debloca ajutorul militar de zeci de miliarde de dolari pentru Kiev.

- Un fost președinte de țara a fost gasit vinovat de trafic de droguri! Vorbim despre Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al Hondurasului, care risca acum inchisoarea pe viața! Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al statului Honduras, a fost gasit vinovat, vineri, pentru conspirație privind…

- Fostul presedinte american Donald Trump a lansat o linie de incaltaminte sport, marcand astfel o noua directie de activitate in cariera sa post-prezidentiala. Noua colecție – intitulata „Never Surrender High-Tops” – include pantofi sport aurii cu talpa inalta, decorați cu steagul american, care se vand…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) ii avertizeaza pe calatori cu privire la un mesaj fals postat pe o pagina social media in care este promovat un card ce poate fi folosit pentru calatorii gratuite cu mijloacele de transport STB. ”NU EXISTA un asemenea card de calatorii”. „Atentie! Mesaj fals,…

- Fostul președinte comunist Nicolae Ceaușescu a devenit subiectul a numeroase bancuri, capatand statutul de "erou" in imaginația colectiva. Anumite anecdote au reușit sa starneasca amuzamentul occidentalilor și sa ramana inregistrate in arhivele unor servicii de informații. Un astfel de banc ilustreaza…

- Intr-o mișcare surprinzatoare, Adrian Petcu a fost numit noul președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), luand locul Adrianei Petcu, care, pana astazi, a deținut funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului. Premierul Marcel Ciolacu a emis o decizie de eliberare…