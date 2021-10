Stiri pe aceeasi tema

- Peste 110 tone de gunoaie ilegale din strainatate care urmau sa fie descarcate la Lugoj au fost reperate de autoritați zilele trecute. S-au gasit in cinci tiruri de la deșeuri menajere la plastic, materiale de construcții sau saltele. O parte dintre ele au plecat deja spre Slovacia, anunța Garda de…

- Gunoaiele descoperite de Garda de Mediu Timiș aruncate pe o platforma din Lugoj au fost deja urcate in camioanele cu care au venit, acestea provenind din Slovacia, și deja trimise ”acasa” spre Slovacia. Cercetarile au continuat și au aratat ca locația din Lugoj unde au fost aruncate gunoaiele era un…

- Dupa ce marți comisarii Garzii de Mediu Comisariatul Județean Timiș au identificat cinci autotrenuri inmatriculate Polonia din ca care au descarcate, pe o platforma de la marginea Lugojului, deșeuri amestecate -menajere, plastic, construcții, textile, saltele – au inceput investigațiile impreuna cu…

- Cinci camioane pline cu tot felul de deșeuri au fost gasite de cei de la Garda de Mediu Timiș descarcand pe o platforma betonata din Lugoj. Actele insoțitoare nu erau bune, așa ca a fost anunțata poliția, iar gunoaiele vor fi trimise ”acasa”, adica in Italia și Slovacia. In data de 26 octmbrie, comisarii…

- Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au fost sesizați astazi cu privire la faptul ca pe o platforma betonata din municipiul Lugoj, situata pe strada Herendeștiului, ar fi fost descarcate cinci autotrenuri care transportau…

- REȘIȚA – In urma rezultatelor foarte bune obținute la ultimele turnee, tenismenul reșițean Dragoș Mone a primit o invitație de a participa la un turneu inchis, care se va desfașura in luna noiembrie la academia lui Rafael Nadal, in Spania! „Pot sa va spun ca au fost doua turnee de categoria I din cadrul…

- Canapea, vana, deșeuri din renovari, haine, plastic, folie, polistiren, cartoane. Toate acestea au fost gasite de comisarii Garzii de Mediu Timiș in data de 15 septembrie, cand au facut un control tematic in Jimbolia. Deșeurile erau abandonate pe raza orașului. Comisarii Garzii Naționale de Mediu –…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, le-a urat succes cadrelor medicale care urmeaza sa plece luni in Tunisia pentru a oferi sprijin personalului sanitar din aceasta tara in lupta cu virusul SARS-CoV-2, subliniind ca misiunea nu va fi una usoara. Echipa…