11 septembrie 2001: Arabia Saudită a fost implicată în atacuri? Un document FBI din 2016, declasificat sub presiunea familiilor victimelor, stabilește o legatura intre un agent saudit și doi dintre cei 19 pirați care au deturnat zborurile pe 11 septembrie 2001. Dintre cei 19 pirați care au deturnat patru avioane, dintre care 2 au fost aruncate in turnurile gemene ale World Trade Center, 15 erau cetațeni saudiți. Noua nota declasificata subliniaza legaturile dintre Omar al-Bayoumi, un agent saudit care avea resedinta in California, și doi pirati, Nawaf al- Hazmi și Khalid al-Mihdhar, carora le-ar fi oferit asistența logistica. Documentul, care se bazeaza pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

