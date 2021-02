Stiri pe aceeasi tema

- Romania va ramane un sustinator dedicat al dreptului poporului din Belarus la un viitor democratic si la un loc indreptatit in familia europeana, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in discursul sustinut in cadrul segmentului la nivel inalt din deschiderea celei de a…

- N.Dumitrescu Avand in vedere faptul ca, in continuare, sunt destui prahoveni aflați in cautarea unui loc de munca stabil, instituțiile de resort incearca sa le ofere acestora o șansa in plus prin asigurarea posibilitații de ”școlarizare” in noi profesii, in funcție de abilitațile fiecaruia, pentru a…

- Din 17 februarie, JA Romania și Raiffeisen Bank reiau inițiativa „Susțin educația financiara in comunitatea mea” prin care ofera liceelor soluții pentru educația online. Parcurgand cursul digital de educație financiara ABCdar bancar, liceenii iși pot ajuta școala sa obțina sprijin financiar pentru echipamente…

- Studenții din mai multe orașe ale țarii au ieșit in strada ca sa protesteze fața de pierderea gratuitații pentru calatoriile cu trenul. „Condamnam masurile luate de actualul Guvern și vom continua sa ne manifestam nemulțumirea in mod public”, arata Uniunea Studenților din Romania (USR). Cateva zeci…

- Toate persoanele care calatoresc, pe cale aeriana sau maritima, in Regatul Tarilor de Jos din zone de risc, inclusiv din Romania, trebuie sa prezinte, incepand de sambata, un test rapid privind noul coronavirus, efectuat cu maximum patru ore inainte de plecare, anunta Ministerul Afacerilor Externe.…

- Fundația pentru Comunitate, cu sprijinul MOL Romania, organizeaza și anul acesta programul „Permis pentru viitor”. Prin intermediul acestui program sunt acoperite costurile necesare pentru obținerea permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este…

- 65 de mii de elevi risca sa ramana cu media neincheiata pe Semestrul I, anunța Ministerul Educației. Sunt de 4 ori mai mulți decat anul trecut, astfel incat Ministerul Educației a decis – dupa o ședința cu inspectorii școlari generali – prelungirea perioadei de incheiere a mediilor. Care este situația…

- Programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL Romania, a ajuns la cea de-a șasea ediție. Prin intermediul acestui program sunt acoperite costurile necesare pentru obținerea permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate,…