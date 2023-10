Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat a V-a ediție a festivalului care aduna motocicliștii și iubitorii rockului in Topoloveni in fiecare inceput de septembrie. In jur de 2500 de oameni au fost la Archangels Fest, vineri și sambata, 1 și 2 septembrie, pe Aerodromul din Toploveni. Motoare, avioane, muzica live, artiști consacrați,…

- Darius Prodan este o lecție despre un vis care a devenit realitate, despre dorința de a pune Salajul pe harta teatrului romanesc. A reușit Darius? Da, a reușit. Tanarul actor a adus pe scena salajeana nume sonore ale teatrului național și european. Implinirea a 5 ani de Pro Teatru in Salaj a fost marcata…

- Dupa ce anul trecut a pus obiectivul camerei pe Focurile vii si Muntii de sare din Geoparcul „Tinutul Buzaului”, astazi, celebrul realizator britanic Charlie Ottley a vizitat Comuna Lopatari, se anunța pe rețeaua de socializare SATUL Romanesc. El a filmat in zona pentru emisiunea Flavours of Romania.…

- Protoxidul de azot, sau „gazul de ras”, și-a crescut popularitatea pe litoral. Acest drog poate cauza paralizie, iar combinat cu alcool sau cafea duce chiar și la infarct. Protoxidul de azot (N2O), sau „funny gas”, este noul drog de pe litoralul Romanesc care starnește curiozitatea tinerilor. La petreceri,…

- O echipa de cercetatori de la USAMV Cluj-Napoca, coordonata de prof. dr. Dan C. Vodnar, a lansat ”Echibiotic”, primul probiotic romanesc produs de catre o universitate din Romania. ”Suplimentul alimentar Echibiotic este un produs natural ce susține refacerea microflorei intestinale in urma consumului…

- In lumea muzicii in continua evoluție, o stea in ascensiune a aparut, captivand audiențele cu frumusețea ei, vocea hipnotizanta și talentul incontestabil. Eva Timush e numele care a stat, alaturi de Vescan, cu piesa ,,Colegi de apartament”, timp de 13 saptamani in topul celor mai ascultate piese din…

- Rasturnarile de situație din topul clasamentului global al pașapoartelor pentru anul 2023 devin tot mai interesante. Timp de cinci ani la rand, Japonia nu s-a mișcat de pe prima poziție a Henley Passport Index, care compara toate pașapoartele din lume in funcție de cat de liberi sunt deținatorii lor…

- Una din metodele preferate de hoți, care face sute de victime pe litoralul romanesc, este cea cu ziarul. Infractorii iși aleg victimele dintre turiștii care stau la terase și care iși țin obiectele de valoare pe masa (portofel, telefon, chei de mașina, etc). Apoi, incearca sa le distraga atenția cu…