Regizor, Nae Caranfil, Doctor Honoris Causa

Stiri pe aceeasi tema

- Bunica Niculina din județul Vaslui duce o viața foarte grea. Aceasta ia lunar o pensie de handicap in valoare de 440 lei. Femeia nu poate sa-și ia lemne pentru foc pentru ca toți banii ii cheltuie cand se duce la Iași pentru tratamente.Tot in Vaslui, o femeie indurerata povestește cu ochii inlacrimați…

- Bunica Niculina din județul Vaslui duce o viața foarte grea. Aceasta ia lunar o pensie de handicap in valoare de 440 lei. Femeia nu poate sa-și ia lemne pentru foc pentru ca toți banii ii cheltuie cand se duce la Iași pentru tratamente.Tot in Vaslui, o femeie indurerata povestește cu ochii inlacrimați…

- In țiuitul asurzitor al țanțarilor pe care-i transformam zilnic in armasari, riscam sa pierdem evenimente importante. Un cineast roman care a marcat cinematografia romana postdecembrista, Nae Caranfil, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UNATC. Pe 30 ianuarie 2024, Nae Caranfil a devenit Doctor…

- Ieșire nervoasa a premierului la adresa celor care ii critica masurile luate in Guvern. Marcel Ciolacu i-a numit „magari” pe cei care se intreaba de unde gasește Executivul bani sa creasca pensiile. Totul vine in contextul in care, de la inceputul anului, Guvernul trebuie sa rezolve protestele suprapuse…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o iesire nervoasa la adresa celor care critica maririle de pensii. Acesta i-a numit magari pe cei care spun ca nu sunt bani pentru pensii si ar trebui folositi pentru altceva.

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) va acorda premii in valoare totala de 3,3 milioane de lei la Gala Cercetarii Romanești, ediția anului 2024. „Gala Cercetarii Romanești este o inițiativa prin care promovam rezultatele cercetatorilor romani in societate. Pentru prima data, vom recompensa…

- Matei Dima, alias Bromania, a devenit vedeta cinematografelor romanești din ultimii ani, spații unde producțiile sale au batut recorduri de popularitate, și au generat incasari record in lumea filmului autohton. ”5 GANG: Un altfel de Craciun” (1999), ”Miami Bici” (2020), ”Teambuilding” (2022), ”Romina…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a lansat un atac la adresa presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat portalului 20 Minuten din Elvetia, care a fost citat pe larg in Rusia si Ucraina duminica, potrivit dpa, conform Agerpres."Oamenii se intreaba de ce nu am fost mai bine…