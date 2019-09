Stiri pe aceeasi tema

- Google va plati pana la 200 de milioane de dolari pentru finalizarea unei investigații a Comisiei Federale pentru Comerț din SUA legata de incalcarea de catre YouTube a legislației privind viața privata a copiilor, a declarat o persoana apropiata situației, citata de Reuters, scrie Mediafax.Acordul…

- Colectionarul Marc Baradel il acuza pe negustorul de arta Masher Edelman ca este responsabil de accidentul fatal in care opera "Poisson", de Constantin Brancusi, a fost distrusa. Francezul reclama o compensatie importanta pentru opera realizata intre 1924 si 1926 de sculptorul roman, potrivit Le…

- Un francez care a sunat la numarul de urgența 112 spunand ca a cazut de pe o stanca și ca are picioarele rupte este in continuare de negasit dupa ce autoritațile italiene nu au reușit localizarea telefonului. Incidentul s-a petrecut in urma cu o saptamana in zona Policastro, la sud de Napoli, dar victima…

- O curte federala de apel din San Francisco a respins joi solicitarea Facebook de a nu admite un proces colectiv in care compania este acuzata ca a adunat si stocat ilegal datele biometrice a milioane de utilizatori, fara consimtamantul acestora, transmite Reuters.

- ​Ford și Volkswagen au anunțat ca vor extinde alianța anunțata în ianuarie și vor colabora în domeniul mașinilor electrice, dar și în al celor autonome. Volkswagen promite investiții de 2,6 miliarde dolari în filiala de mașini autonome a Ford, iar Ford va construi mașini electrice…

- Platforma dedicata freelancerilor (liber-profesioniști) Fiverr a depus documentele necesare pentru a se lista pe Bursa de Valori din New York. Startup-ul cu sediul la Tel Aviv pierde bani în prezent - pierderile au crescut de la 19,3 milioane de dolari în 2017 la 36,1 milioane în 2018.…

- Jeff Bezos, CEO-ul grupului Amazon - care a renuntat sa isi transfere sediul general la New York -, pare ca doreste in continuare sa se mute in metropola americana si ar fi pe cale sa cumpere trei apartamente adiacente contra sumei de 80 de milioane de dolari, informeaza AFP. Potrivit…