- Incendiu urias in Constanta cu trei victime. Autoritatile sunt in alerta. Explozia unei butelii a afectat grav cele trei persoane, dintre care una este ranita grav. Explozia a izbucnit in aceasta dupa-amiaza. Un perete al apartamentului unde se afla bucataria a cazut in urma exploziei, conform adevarul.ro.Citește…

- Guvernul mexican a emis vineri o alerta in sapte state pentru furtul, din centrul tarii, a unei surse radioactive care poate fi periculoasa pentru sanatatea umana daca este extrasa din recipientul sau, transmite EFE. Intr-un comunicat, Protectia Civila a precizat ca un densimetru nuclear…

- Alerta la Consulatul Romaniei din Bruxelles! Patru persoane se afla in carantina, in urma unei alerte cu antrax. Pompierii au acționat de urgența, in cladirea in care iși are sediul atat secția consulara a Romaniei, cat și mai multe companii.

- Autoritatile belgiene au fost mobilizate vineri dupa-amiaza in centrul orasului Bruxelles, din cauza suspiciunilor unui atac cu antrax, in zona in care se afla Consulatul Romaniei, afirma surse citate de presa belgiana. Patru persoane au fost plasate in carantina. sursa: SudInfo.be știre in curs de…

- Un deținut din cadrul Penitenciarului Satu Mare, care se afla la munca in Tribunalul Satu Mare, se pare ca a fugit in urma cu o ora, spun surse pentru PresaSM. Acesta a scapat de vigilența gardienilor. Imediat, deținutul a fost dat in urmarire generala. Tanarul este originar din județul Bihor și a fost…

- Un individ suspectat de acțiuni de spionaj pentru statul condus de Vladimir Putin a fost plasat in detenție, in urma deciziei autoritaților din Letonia. Statul baltic avertizase in trecut ca furtul de informații militare de catre agenți ruși s-a intensificat in ultimii ani.

- De precizat ca demisia acestuia a fost inregistrata azi, 2 februarie, dupa ce, pe data de 31 ianuarie, la centru s-a decis ca primarul Medgidiei sa fie inlocuit din functia de vicepresedinte in cadrul Biroului Teritorial al ALDE Constanta. O decizie care, dupa cum se poate observa, nu a convenit edilului.

- Alerta de inundații în Paris a ramas în vigoare și azi, deoarece nivelul apei în Sena a continuat sa creasca, în urma unor ploi torențiale, scrie CNN. Astazi, nivelul apei în Sena a ajuns la cinci metri, dar exista temeri ca acesta ar putea…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Trei focare de tuberculoza au fost descoperite marți, în județul Calarași. Cazurile unde a lovit TBC-ul au fost descoperite într-un azil de batrâni, într-un liceu, dar și într-o gradinița, unde virusul a bagat-o

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru British Colombia si Alaska. Seismul s-a produs la ora locala…

- Cutremur in Indonezia. Dupa primele evaluari ale centrelor seismice, cutremurul a avut loc la adancimea de 75 kilometri adancime, iar experții susțin ca nu exista risc de tsunami. Nu s-au inregistrat vicitme pana in acest moment, dar pot aparea pagube minore la infrastructura și cladiri,…

- Autoritatile filipineze au ridicat luni nivelul de alerta pentru vulcanul Mayon de la trei la patru, ceea ce inseamna ca o "eruptie periculoasa este iminenta", informeaza Xinhua. Potrivit Institutului filipinez de vulcanologie si seismologie (Phivolcs), in prezent activitatea vulcanului…

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul 'Rabla Plus', autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui SEVINCI MEMET in varsta de 36 de ani, din localitatea Medgidia.Potrivit Politiei Romane, la data de 15 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 155 160 cm, constitutie robusta, par negru,…

- Haosul din trafic de seara trecuta s-a domolit in aceasta dimineata. S-a circulat mai bine in oras, desi soferii au fost nevoiti sa conduca mai prudent ca de obicei. Primul episod de iarna a fost destul de bland si in judet, unde autoritatile spun ca au putut interveni pentru ca vantul nu a suflat cu…

- Prima zapada a dat complet peste cap traficul din oras. Pe arterele principale traficul a devenit unul de cosmar, si asta pentru ca s-au format ambuteiaje care au pus serios la incercare nervii soferilor. Participantii la trafic spun ca nu au putut circula pentru ca pe carosabil s-a format polei. De…

- Numarul persoanelor diagnosticate cu gripa pe teritoriul Americii de Nord este în crestere, 15.572 de cazuri fiind confirmate în urma analizelor de laborator în Canada începând de sâmbata trecuta, a anuntat Agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, citata…

- Eruptia a fost insotita de miscari telurice cu o durata de 290 de secunde, a indicat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant Agentiei pentru gestionarea dezastrelor.Potrivit acestuia, craterul vulcanului contine inca doua milioane de metri cubi de lava.Vulcanul de 2.460 de metri a…

- CJ Tulcea se retrage din Asociatia Litoral Delta Dunarii Foto: Arhiva/Irinel Calin. Autoritatile judetene din Tulcea au hotarât sa se retraga din Asociatia Litoral Delta Dunarii din cauza faptului ca majoritatea actiunilor de promovare ale asociatiei au vizat statiunile de la malul marii.…

- Mașina unui ofițer de la Politia Rutiera a ars in intregime, joi noapte. Autoritațile au demarat o ancheta și, deși nu se cunosc foarte mutle detalii, anchetatorii nu exclud o mana criminala.

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, potivit IPJ…

- Politistii constanteni au pus in executare un mandat european de arestare, emis pe numele unui tanar cautat de autoritatile din Belgia si Franta. Potrivit IPJ Constanta, politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un tanar care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un cetatean turc care era urmarit international pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. Potrivit…

- Gardienii care supravegheau persoanele aflate in arestul Direcției Cercetari Penale au fost in alerta constanta in primele ore de arest de dupa capturarea Magdalenei Șerban, ucigașa care a omorat o tanara impingand-o in fața metroului.

- Camera Deputaților a votat o modificare la legea de organizare a Agenției Naționale de Integritate prin care parlamentarii acuzați de ANI de conflict de interese, in perioada 2007-2013, sunt iertați.Legea a fost votata cu 167 de voturi pentru, 90 impotriva și 2 abțineri. Deputații au…

- Autoritatile franceze au decis sa declanseze o alerta alimentara, au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta,…

- La nivelul Politiei Locale Galati se va derula, incepand din aceasta luna si pana pe data de 01 martie 2018, Planul de Masuri „Hibernal 2017 - 2018”, plan care are ca obiectiv principal inlaturarea efectelor naturale pe perioada anotimpului rece si mentinerea unui climat de ordine si siguranta in randul…

- Peste 16.750 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Arad, Prahova si Sibiu, iar cele mai putine sunt in Giurgiu, Caras-Severin si Bacau, in acest ultim judet fiind…

- "Am fost socat sa aflu astazi despre teribila incendiere din orasul german Bergkamen. In primul rand, doresc sa imi exprim compasiunea pentru cei raniti. Autoritatile germane au inceput o investigatie amanuntita cu privire la acest act criminal, ale carui motive nu au fost inca stabilite", afirma…

- S-au scurs momente de panica in Londra, dupa ce a fost dat un telefon cu privire la o masina despre care s-a crezut ca urma sa explodeze. Autoturismul era parcat in apropiere de una dintre cele mai importante cladiri de birouri din cunoscuta metropola. Autoritatile britanice au evacuat angajatii, localnicii…

- Aproximativ 100.000 de persoane care locuiesc in apropierea Muntelui Agung, un vulcan care erupe de mai multe zile pe insula indoneziana Bali, o importanta atractie turistica din Indonezia, trebuie sa-si paraseasca locuintele.

- Autoritatile din Indonezia au anuntat luni instaurarea nivelului maxim de alerta pe insula turistica Bali, in conditiile in care eruptia vulcanului Agung este iminenta, iar locuitorii aflati pe o raza de 8-10 kilometri in jurul vulcanului vor fi evacuati, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- UPDATE: Aeroportul internațional Ngurah Rai, din insula indoneziana Bali, și-a incetat luni operațiunile ca urmare a creșterii nivelului de alerta in privința vulcanului Agung, care arunca de sambata lava și cenușa, și in fața riscului "iminent" al unei erupții majore, au informat surse oficiale,…

- Stare de alerta in insula indoneziana Bali, unde un vulcan a inceput sa erupa. Cateva companii aeriene si-au anulat cursele, iar autoritatile au cerut tuturor celor care se afla la o distanta mai mica de sapte kilometri de vulcan sa paraseasca zona.

- Vulcanul Agung, a carui erupție din 1963 a ucis aproape 1.600 de persoane, s-a "trezit" in luna septembrie. Fumul a urcat duminica pana la 4.000 de metri deasupra varfului vulcanului, determinand autoritațile sa anuleze 28 de zboruri, care plecau sau soseau in Bali, a declarat Arie Ahsanurrohim,…

- Mama romancei violate și sechestrate zece ani in Italia traiește in comuna Cerchezu, din județul Constanța, iar dupa dispariția fiicei sale nu a sesizat niciun fel de autoritați despre acest lucru. Localnicii din comuna Cerchezu, județul Constanța, spun despre familia romancei ținute in sclavie in Italia…

- Echipa ZIUA de Constanta a organizat, ieri, un tur turistic al orasului Constanta, in cadrul manifestarilor dedicate celor 139 de ani de la reintegrarea Dobrogei in granitele statului roman si premergator lansarii Bibliotecii Virtuale Fondul documentar online "Dobrogea de ieri si de astazildquo;. Mai…

- Un geam de la sediul organizatiei judetene a Partidului Miscarea Populara Constanta a fost spart de o persoana ramasa neidentificata, care a aruncat cu o sticla in geamul respectiv. Presedintele partidului a anuntat Politia miercuri dimineata, iar oamenii legii au inceput cercetarile pentru identificarea…

- Potrivit unui comunicat de presa al CNAIR, marti, pe raza DRDP Constanta au fost montate sapte statii meteo ce vor transmite parametri precum: temperatura, viteza si directia vantului, umiditate, cantitate de precipitatii in zona drumurilor nationale si a autostrazilor aflate in administrarea directiei…

- Muntele Agung se afla la aproximativ 75 de kilometri de principalele destinații turistice de pe insula Bali, Kuta și Seminyak. Alerta pentru erupții vulcanice a fost pastrata totuși cu un grad sub cea maxima in urma recentei activitați, a declarat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant al agenției.…

- E alerta in Indonezia! Mii de oameni au fost evacuati, dupa ce vulcanul Agung, din Insula Bali. Autoritatile din Bali au fost in alerta inca din luna septembrie, dupa ce vulcanul a dat semne ca ar putea erupe oricand. Intensificarea cutremurelor ar fi de vina pentru activitatea vulcanului Agung.

- Autoritatile de la nivel central ce se ocupa de Sanatate, se pare ca trateaza cu superficialitate nenumaratele demersuri ale Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste si Maternitatii Targoviste dar si ale deputatului Carmen Holban, de a obtine o avansarea in grad, adica de la maternitate de grad 2 la…

- Mai multi cititori ZiarMM ne-au trimis pe adresa redactiei un mesaj prin care isi exprima netarmurita bucurie de a afla ca Spitalul de Pneumoftiziologie (fostul TBC), din Baia Mare, are un plan strategic de dezvoltare, aprobat de curand in Consiliul Local. Tusibunzii sunt plini de speranta ca in felul…

- Un submarin militar argentinian, la bodul caruia se aflau 44 de membri ai echipajului, a fost dat disparut vineri. Autoritatile au declasat o operatiune ampla de localizare a navei, fiind avansata ipoteza unei posibile probleme a sistemului de comunicatii al submersibilului, potrivit unui purtator de…

- Alerta epidemiologica la Țandarei. Un copil de 1 an și 3 luni a murit in urma infecției cu virusul care provoca rujeola. Autoritațile sanitare confirma faptul ca, in ultimele 3 saptamani, numarul cazurilor semnalate a crescut, depașind 100 de cazuri. Situația este generata de faptul ca, in continuare,…