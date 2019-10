Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a inceput sesiunea "maraton" joi la ora 10.00 si a incheiat-o la putin timp dupa ora 24.00. Circa 300 de jurnalisti ucraineni si straini au participat la conferinta, adresand circa 500 de intrebari, a declarat Iulia Mendel, purtatorul de cuvant al Presedintiei Ucrainei. Fostul actor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus joi parlamentului, reunit prima data dupa alegeri, sa-l numeasca pe Olexii Goncearuk in functia de prim-ministru, arata un proiect de rezolutie, citat de Reuters. Goncearuk, un avocat in varsta de 35 de ani, a fost numit adjunct al sefului de cabinet…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a introdus in parlament (Rada Suprema) un proiect de lege care incrimineaza imbogatirea ilicita in randul inaltilor oficiali, o conditie pentru primirea de sprijin financiar din partea Fondului Monetar International (FMI), potrivit site-ului legislativului…