- Viorica Dancila a declarat, luni, ca europarlamentarii PNL nu susțin inființarea unui sediu Volkswagen in Romania și ca liderul grupului PPE Manfred Weber a trimis o scrisoare companiei in care arata susținerea unei fabrici in Bulgaria. Premierul a anunțat ca va vorbi cu Angela Merkel in acest sens,…

- Viorica Dancila a precizat ca Romania este favorita pentru ca gigantul Volkswagen sa vina in țara noastra. Totuși, exista piedici de la Bruxelles, unde grupul politic PPE, din care face parte și PNL, susținie Bulgaria. „Avem cele mai avantajoase condiții pentru o investiție in Romania, dar,…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, Viorica Dancila, l-a atacat dur, vineri, într-un discurs rostit la Brașov, pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca este „înalt ca bradul, dar leneș”, potrivit Mediafax. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale,…

- Viorica Dancila a demis-o pe Ana Birchall din fruntea justiției romanești, dar președintele Klaus Iohannis refuza sa semneze decretul, deși CCR a spus ca este obligat sa o faca ”de indata”. In aceste condiții, ministrul Justitiei, Ana Birchall, va participa, luni si marti, la Luxemburg, la lucrarile…

- In contextul evenimentului politic organizat de PNL la Craiova, la care participa si Klaus Iohannis, Bogdan Chirieac a declarat, la Romania TV, ca avem de-a face cu "un inceput de campanie linistit. Ce face domnul Iohannis este o campanie electorala clasica: a adunat 1.000 de persoane la Craiova…

- Cele doua propuneri trimise de Viorica Dancila la Bruxelles, Dan Nica si Rovana Plumb, ar fi fost respinse, scrie EurActiv.com.Citește și: Rareș Bogdan, anunț bomba despre Kovesi:Ceruta de urgența la Parchetul UE In locul lor ar putea fi propusa actuala sefa a diplomatiei, Ramona Manescu.…

- "Am primit informatii extrem de importante de la Bruxelles legate de cele doua candidaturi pentru pozitia de comisar european. Informatiile sunt extrem de grave, atat pentru constituirea Comisiei, cat si pentru imaginea Romaniei, pentru ca sansele ca unul dintre cei doi sa ajunga comisar european…