Volkswagen, decizie radicală privind investițiile Grupul auto german Volkswagen va trebui sa-si revizuiasca planurile de a trece la producerea de automobile electrice in regim de masa, pentru a indeplini noile obiective ale Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturismele noi cu 37,5% pana in 2030, a afirmat marti directorul general Herbert Diess, transmite Reuters. Reglementarile vor obliga Volkswagen sa-si majoreze productia de vehicule electrice la un nivel ce nu poate fi indeplinit cu actualul program, a explicat Herbert Diess. Acesta a adaugat: 'Din cauza actualelor decizii, o revizuire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto german Volkswagen va trebui sa-si revizuiasca planurile de a trece la producerea de automobile electrice in regim de masa, pentru a indeplini noile obiective ale Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autoturismele noi cu 37,5% pana in 2030, a…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, susține ca proiectul Nord Stream 2 poate continua cat timp interesele vitale ale Ucrainei sunt respectate și a informat ca Berlinul este angajat in discuții pentru diversificarea energiei sale cu gaz natural lichefiat, relateaza site-ul agenției Reuters…

- Grupul auto Volkswagen AG intentioneaza sa vanda masini electrice cu un pret sub 20.000 de euro (22.836 de dolari) si sa protejeze locurile de munca din Germania modificand trei fabrici pentru a produce vehicule care sa rivalizeze cu cele ale Tesla, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit…

- Producatorii auto din Germania au acceptat sa cheltuiasca pana la 3.000 de euro per vehicul pentru a ajuta la reducerea emisiilor, in conditiile in care Guvernul si industria auto cauta masuri pentru atenuarea poluarii din marile orase, transmit DPA si Reuters. In februarie, un tribunal german…

- Germania cere celorlalte state ale Uniunii Europene sa ii urmeze exemplul si sa opreasca exporturile de arme in Arabia Saudita, atata timp cat vor exista incertitudini legate de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat luni ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters.

- Grupul auto Volkswagen a anuntat ca va oferi bonusuri si subventii proprietarilor de vehicule echipate cu motoare diesel mai vechi pentru a le schimba cu modele mai noi si mai putin poluante, transmite Reuters. Sunt eligibili proprietarii vehiculelor diesel din Germania care îndeplinesc standardele…

- Grupul auto Volkswagen AG a anuntat joi ca va oferi bonusuri si subventii proprietarilor de vehicule echipate cu motoare diesel mai vechi pentru a le schimba cu modele mai noi si mai putin poluante. Sunt eligibili proprietarii vehiculelor diesel care indeplinesc standardele Euro 1, 2, 3 si…

- Grupul auto Volkswagen AG a acceptat sa acopere o parte din costurile reconfigurarii sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel, a anuntat luni ministrul german al Transporturilor, Andreas Scheuer, transmite Reuters. "Avem un angajament de la Volkswagen pentru reconfigurarea…