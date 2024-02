Radu Oprea, ministrul Economiei, a vorbit miercuri, la Interviurile Digi24.ro, despre necesitatea stocarii carbonului la nivelul Uniunii Europene, precizand ca și Romania desfașoara proiecte pilot in acest sens, in contextul in care regulile europene vor impune o taxa pentru ce eliberam in atmosfera. Ministrul spune despre captarea carbonului din aer și depozitarea acestuia in sondele de gaze și petrol dezafectate ca este o soluție tehnologica sigura și poate reprezenta o șansa unica pentru țara noastra pentru ca a trezit interesul investitorilor.