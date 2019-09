Intrebata de Europa Libera cum a votat Luminita Odobescu in Consiliul UE, Viorica Dancila a raspuns: ”Asa cum am spus, impotriva”.Surse diplomatice sustin pentru Adevarul ca Odobescu nu a primit mandat scris din partea MAE, asa cum cere procedura, prin urmare a votat in favoarea Codrutei Kovesi. A contat si telefonul pe care Odobescu l-a primit de la presedintele Klaus Iohannis in aceasta dimineata.