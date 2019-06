Stiri pe aceeasi tema

- Coada, usile si aripile avionului care s-a prabusit miercuri in Muntii Buzaului, la Nehoiu, nu au fost deocamdata gasite. Resturile aparatului de zbor au fost imprastiate pe o suprafata de 2.500 de metri patrati, iar anchetatorii le cauta pentru a stabili cauzele accidentului aviatic. Vineri, purtatorul…

- Avionul s-a dezintegrat in trei parti, dupa cum reiese din imaginile postate pe retelele de socializare. El efectua o cursa intre Dhaka, capitala statului Bangladesh, si Yangon. 30 de persoane au fost ranite, intre acestea si ambasadorul statului Bangladesh la Moscova. Avionul a efectuat o…

- Pasagerii dintr-un avion Boeing 737, care mergeau de la Moscova la Mahacikala, zborul fiind operat de compania rusa Utair, au observat cum prin motorul din dreapta ieșeau flacari. Avionul se afla pe pista de decolare și motoarele de abia fusesera pornite. Oamenii au informat imediat echipajul, au deschis…

- Publicitatea negativa generata de imobilizarea la sol a avioanelor Boeing 737 MAX in intreaga lume dupa doua catastrofe aeriene ar urma sa conduca la deprecierea cu 12 miliarde dolari a valorii marcii constructo...

- Pilotii care au reprodus intr-un simulator de zbor problemele avionului Boeing 737 al companiei Lion Air, prabusit in octombrie 2018 in Indonezia, au descoperit ca a existat doar un interval de 40 de secunde pentru dezactivarea sistemului automat si evitarea prabusirii, potrivit The New York Times.…

- Datele de pe cutia neagra cu parametrii de zbor ai avionului Boeing 737 MAX 8 care s-a prabusit pe 10 martie la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba arata ''similaritati clare'' cu...

- La aproape o saptamana de la accidentul din Etiopia, soldat cu cu moartea tutoror celor 157 de oameni de la bordul unui Boeing 737 MAx 8, compania americana a prezentat cel mai lung avion de pasageri din lume: modelul 777X.

