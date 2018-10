Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar cateva ore inainte de inceperea spectacolului in piața Palatului Culturii, municipalitatea a fost anunțata de catre Inspectoratul de Poliție ieșean ca focul de artificii a fost anulat. Repreentanții ISU nu au eliberat autorizația necesara pentru aprobarea jocului de artificii, motivand ca exista…

- Edilul Iasiului Mihai Chirica a facut aceasta declaratie in contextul in care focul de artificii planuit pentru finalul Sarbatorilor Iasiului a fost anulat in ultima clipa pentru ca nu s-a obtinut autorizatia.

- "Nu incercam sa forțam legea, nu este misiunea mea ca primar sa fiu primul care da tonul dezordinii. O sa verificam cu atenție ce s-a intamplat, de ce pe locația in care se trage de 25 de ani, deodata nu se mai poate, pe o lege care funcționeaza din 1995. E cusuta cu puțina ața roșie toata povestea…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine ca Romania nu-si permite luxul de a bate cu pumnul in masa in fata Parlamentului European. Edilil sustine ca ”devenim necredibili si nu mai putem fi un subiect de negociere”, scrie News.ro.Mihai Chirica a spus, vineri, intr-o conferinta de…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a sustinut vineri ca „Romania nu-si permite luxul de a bate cu pumnul in masa in fata Parlamentului European”, dar si ca „devenim necredibili si nu mai putem fi un subiect de negociere”.

- Arheologii au descoperit 14 monede de aur care erau ingropate pe locul vechiului cimitir al manastirii Frumoasa, a anuntat, joi, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica. Conform sursei citate, este vorba despre monede din secolul al XVI-lea. ‘Vom face demersuri ca monedele sa ramana la Muzeul Municipal,…

- Primarul din comuna botosaneana Copalau a decis sa construiasca in comuna o retea de alimentare cu apa, independenta de cea publica, prin intermediul unui proiect de peste 2 milioane de euro. Mai mult decat atat, isi autorizeaza si o societate a comunei, care sa gestioneze serviciile de apa si canal,…