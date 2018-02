Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri seara, ca apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile…

- Contre putere-opozitie in CJ Cluj pe impartirea banilor catre primarii Intre reprezentantii majoritatii liberale si cei ai opozitiei PSD, din forul judetean Cluj, au avut loc dispute pe marginea impartirii banilor din impozitul pe venit pentru primariile din judet. În cele din urma, majoritatea…

- Parchetul General face verificari dupa declaratiile lui Dragnea privindu-l pe seful SPP Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP,…

- România preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat transmis de AGERPRES Conducerea comisiei va fi asigurata, potrivit regulilor de procedura,…

- Deputatul Marilen Gabriel Pirtea, coordonator al Comisiei de Educatie, Cercetare, Tineret si Sport a PNL, acuza guvernul ca ignora realitațile din sistemul de invațamant din Romania. Sistemul de finanțare al ministerului Educației defavorizeaza școlile din zona rurala dar și unitațile de invațamant…

- Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a fost ales vineri presedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la ONU, o premiera pentru Romania, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- Zilele de dupa protestul #rezist și #corupțiaucide din 20 ianuarie, confirma un lucru dezolant: protestatarii pot ieși de cate ori doresc in strada – pentru apararea unor idei democratice, impotriva corupției și pentru independența actului de justiție -: a doua zi, viața cetații continua, imperturbabila,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.…

- Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care in 2012 - 2015 a scos Romania din dezastrul…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- Cel mai important trust de presa de limba maghiara din Romania, Udvarhelyi Hirado, are un nou proprietar: societatea Prima Press SRL. Managerul acesteia, Orosz Pal Levente, are legaturi cu guvernul ungar. In ultimele zile ale anului trecut, guvernul ungar a aprobat o suma-record de peste 100 de milioane…

- In perioada 3-9 septembrie 2018 va avea loc la București cel mai important festival multicultural la nivel regional, WORLD EXPERIENCE Festival, pe scurt WE festival, noua titulatura sub care este prezentata a 4-a ediție a Festivalului Ambasadelor, ce revine cu un nou concept de celebrare a patrimoniului…

- Nouasprezece asociatii cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca "toate mijloacele" astfel incat "Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale" Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, preia astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Romania, a doua in clasamentul saraciei, va fi „la butoane” in perioada ianuarie-iunie 2019. Bulgaria, care a intrat in Uniunea Europeana in 2007, odata ...

- Ambasada Frantei in Romania 'urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop', se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea Agerpres. …

- Parlamentul a discutat luni Legea Bugetului de stat pe anul 2018. In timp ce Guvernul pretinde ca ar fi un buget generos, Opozitia il considera unul de austeritate. Iar amendamentul susţinut de Opoziţie, prin care impozitul pe venit urma să fie virat integral către primării…

- Comisia Europeana intervine in dezbaterea pe marginea legilor justitiei si a modificarii codului penal si a codului de procedura penala. Intr-un raspuns pentru TVR, Comisia Europeana solicita autoritatilor romane sa respecte recomandarile din MCV, inclusiv sa solicite opinia Comisiei de la Venetia."Comisia…

- Romania a debutat la Campionatul Mondial de handbal feminin cu o victorie in fața Paraguayului, scor 29-17, insa dupa acest meci au aparut și primele critici. Radu Voina, fostul selecționer al Romaniei, a lansat cateva atacuri la șefia FR de Handbal. "Paraguay este aici datorita federației internaționale,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a declarat, vineri, pentru News.ro, ca suspendarea activitatii laboratorului antidoping de la Bucuresti de catre WADA nu afecteaza sportul romanesc. El a adaugat ca laboratorul nu va fi desfiintat.Citeste si: Premiera la parada! Fost sef de…

- MAE isi exprima "intreaga solidaritate fata de autoritatile si poporul egiptean, precum si sprijinul in lupta impotriva terorismului sub toate formele sale de manifestare". "In acest moment de grea incercare, gandul nostru se indreapta cu deplina compasiune catre victimele numeroase ale…

- România trebuie sa se poziționeze ferm alaturi de nucleul dur al Uni­unii Europene, reprezentat de "motorul franco-german", precum și sa se pregateasca pentru aderarea la zona euro, considera deputatul USR Matei Dobrovie, membru al Comisiei de politica externa a Camerei Deputaților.…

- USR a decis sa apeleze, in premiera, la o procedura parlamentara la care recurg minoritatile si in alte state democratice, tergiversand prin depunerea a mii de amendamente adoptarea unui proiect controversat. "Nu putem sa-i oprim, dar putem macar sa le facem viata mai grea", spune deputatul USR Claudiu…

- Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la începutul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca România va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pâna la finele…

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii facute de Consiliul European in luna iunie si propune Consiliului sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii noastre pentru a corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in vederea…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare a Camerei Deputatilor Ovidiu Raetchi atrage atentia ca, pe fondul 'instabilitatii politice in conducerea Apararii', exista riscul ca niciun producator roman sa nu poata participa la programul de modernizare a Armatei. El arata ca, potrivit legislatiei,…

- "Domnul Presedinte Dodon a ratat lamentabil! Cum este cu referendumul de la Chisinau, domnule Presedinte Dodon? Va imaginati cu cata credibilitate ati ramas in calitate de presedinte in functie?", a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, pe Facebook. Traian Basescu si-a incheiat postarea…

- Kelemen Hunor: Avertismentele legate de independența Justiției trebuie tratate in mod serios Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie…

- Concluziile raportului MCV nu pot fi calificate ca pozitive, in conditiile in care niciunul dintre obiective nu a fost considerat ca fiind indeplinit in mod satisfacator, considera Consiliul Superior al Magistraturii. "Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii constata ca, la modul…

- "Comisia europeana a publicat noul raport MCV. Cred ca e foarte clar exprimata intenția Comisiei de a pune capat acestui mecanism inainte de inceperea Președinției Romaniei la Consiliul UE, doar daca Romania demonstreaza ca statul de drept și independența justiției sunt respectate. Nu pentru…

- Modificarile la Codul fiscal ar trebui discutate și aprobate in Parlament, prin lege, iar decidenții ar trebui sa lase orgoliile la o parte și sa ia hotarari in interesul național, indiferent de culoarea politica, a declarat, vineri, senatorul PSD Eugen Teodorovici, președintele Comisiei pentru buget-finanțe,…