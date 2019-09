Stiri pe aceeasi tema

- "Nu exclud niciun fel de varianta, singurul lucru pe care il exclud, ca il tot aud sau mi-l spun colegi de buna credinta, il exclud, eu nu ma intorc in PSD. Pot sa colaborez cu pesedistii, nu-mi place conducerea PSD, dar eu sa ma intorc la PSD, cred ca singurul om din lume care mai crede in chestia…

- Congresul PSD a început sâmbata la Palatul Parlamentului, la ora 11,20, un congres care are ca singura miza lansarea candidaturii premierului Viorica Dancila la președinția României. Viorica Dancila și-a facut intrarea pe acordurile melodiei "Eye of the Tiger". -------------------Cele…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca premierul Viorica Dancila tocmai l-a invitat la Congresul PSD si ca acceptase, dupa ce liderul PSD a spus despre fostul premier ca este "duplicitar" si "mincinos". Premierul Dancila a lansat aceste acuzatii dupa ce Victor Ponta a sustinut, intr-o postare…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului USR, Dan Barna. Ponta susține ca Dan Barna se considera ”virgin” in politica, dar a facut bani frumoși fiind secretar de stat in Guvern, in timp ce Dacian Cioloș, care se recomanda a fi tot nou in politica, a trecut…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca este alaturi de primarii care s-au dus revoltați la Guvern, dar ține sa le explice ca trebuie sa accepte adevarul și anume ca sacul cu bani este gol, iar actualul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, ar promite orice doar ca sa dea bine politic.Citește…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, da de pamant cu premierul Viorica Dancila, chiar inainte de discuțiile privind susținerea unui candidat pentru alegerile prezidențiale. Ponta susține ca Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun.Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun / nu de…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, ii adreseaza premierului Viorica Dancila patru intrebari legate de banii imprumutați de Guvern in fiecare saptamana. Ponta arata ca acești bani vor ingreuna situația Romaniei pe viitor și se intreaba cum se vor mai face investiții, din moment ce țara noastra va…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota, miercuri, de la ora 14:00, un proiect de declarație a Parlamentului privind sustinerea noului Guvern de la Chisinau si angajamentul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Comisiile de politica externa au adoptat textul declarației,…