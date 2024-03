Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Franței și-a marit avertismentul de alerta de securitate la cel mai inalt nivel duminica dupa atacul la o sala de concert rusa și revendicarea de responsabilitate a gruparii Stat Islamic (IS). Premierul Gabriel Attal a spus intr-o postare pe X ca decizia, care vine cu cateva luni inainte ca…

- Soazig de La Moissonniere, fotograful oficial al Președintelui Republicii, a distribuit marți, 19 martie, doua fotografii alb-negru pe contul sau de Instagram unde il putem descoperi pe Emmanuel Macron purtand doua manuși de box, cu privirea ațintita spre sacul de box din fața. de el. Evident, in mijlocul…

- „Daca Rusia va castiga acest razboi, credibilitatea Europei va fi redusa la zero”, a avertizat joi seara presedintele francez Emmanuel Macron in cursul unui interviu televizat pe canalele France 2 si TF1, relateaza AFP. Razboiul din Ucraina este „existential pentru Europa noastra si pentru Franta”,…

- Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz, a starnit confuzie și consternare in intreaga Europa pentru ca a adoptat poziții contradictorii cu privire la sprijinirea Ucrainei in razboiul impotriva Rusiei, dar exista o rațiune pentru politica acestuia, scrie joi, 7 martie, Politico.Scholz și-a lasat…

- UPDATE Zelenski a facut noi schimbari in armataPreședintele Volodimir Zelenski a anunțat mai multe schimbari in conducerea militara a Ucrainei in timpul discursului sau de seara din 10 februarie, numind doi noi adjuncți ai comandantului șef Oleksandr Sirski și trei noi adjuncți ai șefului Statului Major…

- Consiliul de supraveghere al Meta a stabilit ca un videoclip postat pe Facebook care sugereaza in mod eronat ca președintele SUA, Joe Biden, este pedofil, nu incalca regulile actuale ale companiei, considerand in același timp ca aceste reguli sunt "incoerente" și se concentreaza in mod limitat asupra…

- Guvernul Statelor Unite este dezamagit de faptul ca Ungaria inca refuza sa ratifice aderarea Suediei la NATO, a declarat ambasadorul american la Budapesta, David Pressman, relateaza The Guardian. Diplomatul american spune ca guvernul ungar este „foarte singur” și ca politica externa a lui Viktor Orban…

- Parisul a „decis sa nu se alature” atacurilor coalitiei americano-britanice impotriva rebelilor houthi in Yemen „pentru a evita orice escaladare” in regiune, a explicat președintele Emmanuel Macron poziția Franței. Totodata, liderul de la Elysee si-a reiterat apelul la un armistitiu in Razboiul din…