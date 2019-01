Viața și opera lui Mihai Eminescu. Lucruri mai puțin știute despre marele poet Pe data de 15 ianuarie, se implinesc 169 de ani de la nașterea „Luceafarului poeziei romanești”, Mihai Eminescu, cunoscut de cititorii romani și de critica literara drept „cea mai importanta voce poetica din literatura romana”. Ziua lui Mihai Eminescu Marți, 15 ianuarie, se implinesc 169 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, iar zeci de școli din Romania il serbeaza pe „Luceafarul poeziei romanești” prin concursuri de poezii și proza. Biografia lui Mihai Eminescu Mihai Eminescu (Mihail Eminovici) s-a nascut pe data de 15 ianuarie 1850, la Botoșani. In anul 1858 a urmat școala primara „National… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

