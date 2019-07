Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a inregistrat vineri noi recorduri absolute de temperatura, Franta se va confrunta din nou sambata cu temperaturi extrem de ridicate, in special la Paris, in a sasea zi a unei canicule care afecteaza...

- Valul de canicula, care a cuprins intreaga Europa, atinge vineri apogeul. Peste 100 de oameni, inclusiv un roman, au fost ucisi de valul istoric de caldura. E alerta de cod violet, cel mai grav dintre...

- Un val de caldura extrem de intens afecteaza portiuni intinse ale Europei, facand ca mercurul termometrelor sa se apropie in multe regiuni de 40 °C si, pe alocuri, chiar sa depaseasca aceasta valoare. Canicula afecteaza nu numai tarile cu clima mai calda, precum Spania, Italia sau Franta, ci si pe cele…

- Un incendiu de vegetatie a mistuit joi circa 4.000 de hectare din regiunea Catalonia, situata in nord-estul Spaniei, iar pompierii au declarat ca flacarile s-ar putea extinde in contextul unui val de canicula care afecteaza intreaga tara, relateaza Reuters. In unele zone ale Spaniei temperaturile ar…

- Mercurul din termometre va urca din nou, joi, pana la valori foarte ridicate de temperatura pe continentul european, unde mai multe recorduri de caldura pentru luna iunie au fost deja doborate, relateaza AFP. In Spania, canicula, insotita de vanturi violente, a condus la propagarea unui incendiu de…

- Valul de caldura excesiva a acoperit mare parte din Europa. Meteorologii au emis avertizare cod violet de canicula si disconfort termic, in condițiile in care ... The post Val de caldura teribila, in Europa. Cod violet de canicula appeared first on Renasterea banateana .

- Valul de caldura excesiva a acoperit mare parte din Europa. Meteorologii din Germania au emis avertizare cod violet de canicula si disconfort termic, în condițiile în care maximele prognozate pentru aceasta perioada sunt cu 10 grade peste media normala.

- Europa s-a confruntat saptamana aceasta cu furtuni violente, dar saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius in Franta si Italia.