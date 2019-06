Stiri pe aceeasi tema

- Nationala mica se afla in Italia, unde maine va debuta la Europenele U21, acolo unde nu a mai fost prezenta in ultimele doua decenii. Romania se afla intr-o grupa imposibila, cu Anglia, Franta si Croatia, dar fotbalul demonstreaza de multe ori ca nimic nu este imposibil. Alaturi de echipa ce reprezinta…

- Social-democrații au transmis, miercuri, pe Facebook, ca PSD știe sa asculte vocea poporului și știe cand este nevoie de schimbare, adaugand ca partidul va ramane „intotdeauna aproape de romani”.„Partidul Social Democrat va ramane intotdeauna aproape de romani. Știm sa ascultam vocea acestei…

- Doi romani stabiliti in Italia, Daniel Danaila si Alexandru Ciofu, care lucreaza ca soferi in Peninsula, au fost elogiati de presa locala dupa ce au salvat de la moarte doi pensionari italieni, care suferisera un accident de masina.

- O femeie in varsta de 51 ani, din Dej, a plecat de la locul de munca din Italia din 20 mai 2019 și nu a mai revenit. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 20 mai, …

- Aproximativ 130 de cetateni romani candideaza la alegerile locale din Italia. In mare parte este vorba despre persoane stabilite de mai multi ani in aceasta tara. Printre ei este si o scriitoare, in varsta de 34 de ani, care are doi copii si locuiește in Italia din 2001.

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un autobuz, care transporta 60 de turisti, s-a rasturnat intr-o prapastie, pe drumul dintre orasele Siena si Florenta din Italia. Printre victime s-ar afla si cetateni romani, relateaza agentia de stiri Tass, ...

- In cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu, Liviu Dragnea i-a transmis un mesaj lui Siegfried Mureșan in ceea ce privește siguranța alimentelor, dar și legea care face referire la dublul standard al alimentelor. De asemenea, Romania TV a prezentat din nou imagini cu peștele infestat cu mercur ce a ajuns…

- Avionul condamnatilor, o cursa speciala azi de la Roma, a adus la Bucuresti 13 criminali, violatori si traficanti de carne vie condamnati in Italia. Autoritatile din Peninsula si-au incheiat socotelile cu ei si ni i-au trimis ca sa isi execute pedepsele in tara natala.