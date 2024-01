Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de romani a fost achitat de un judecator de pace din Chieti, oraș de langa Pescara, pentru ca nu și-a trimis fiul la școala timp de 57 de zile consecutive, anunța Orizzontescuala.it. Parinții, o femeie de 37 de ani și un barbat de 39 de ani, au fost dați in judecata din cauza absențelor prelungite…

- Un cuplu de romani stabilit in Italia a fost achitat de un judecator din regiunea Chieti, oraș de langa Pescara, pentru ca nu și-a trimis fiul la școala timp de 57 de zile consecutive, anunța Orizzontescuala.it, citat de hotnews.ro

- Orașul german Gottingen a inchis un complex rezidențial in timpul pandemiei de coronavirus, o masura senzaționala la nivel național, dar care a fost ilegala, a decis tribunalul Administrativ Gottingen, in noiembrie. De atunci, zeci de familii din complex, intre ele și de romani, au dat in judecata municipalitatea…

- O fetița de opt ani din Roman a fost rapita de mama ei. Sesizarea a fost facuta de tatal copilei, care este și tutorele legal al acesteia, scrie Adevarul.ro. Pe 4 ianuarie, la ora 05.00, alertat ca fetița a fost luata de mama ei și ca cele doua au plecat cu trenul catre o destinație necunoscuta, tatal…

- Scene de coșmar, traite, vineri, de o familie de romani pe o autostrada din Austria. Doi barbați necunoscuți au urmarit 20 de kilometri mașina in care se aflau trei romani, pe care au forțat-o sa opreasca, informeaza Nachrichten.at.Un roman de 40 de ani a inceput sa fie șicanat in trafic de un alt șofer,…

- Scene de coșmar pe cea mai circulata autostrada din Austria! Doi romani, soț și soție, impreuna cu copilul lor, au fost urmariți și agresați in trafic de alți doi șoferi care, dupa incient, s-au facut nevazuți.

- Un bijutier din Italia a fost condamnat la 17 ani de inchisoare pentru ca a impușcat mortal doi hoți care i-au jefuit magazinul și i-au legat fiica. Sentința a declanșat o dezbatere aprinsa privind limitele autoapararii in Italia.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca, incepand de joi, 30 noiembrie 2023, in intervalul orar 21:00 9:00, pana vineri, 1 decembrie 2023, sunt organizate greve nationale in sectorul transportului feroviar. In…