Stiri pe aceeasi tema

- 501 delegați s-au adunat la Teatrul Național din București s-au adunat, astazi, la congresul USR ca sa desemneze contracandidatul pentru Klaus Iohannis și sa modifice statutul partidului. Fiecare a primit cate o telecomanda pentru vor, dar ”pentru votul pe persoane, va fi vot secret”. Deputatul de Timiș…

- El a declarat, de la tribuna Congresului, ca Romania are nevoie de un presedinte puternic in contextul “vremurilor complicate din toata lumea”. “Va chem sa ducem la Cotroceni un presedinte adevarat, un presedinte al tuturor romanilor, nu doar al gastilor grupate in spatele sau, un presedinte care…

- Traian Basescu a declarat ca daca candidatul PPE Manfred Weber preia șefia Comisiei Europene, atunci un reprezentant al Europei de Est ar putea prelua funcția de președinte al Consiliului European. Senatorul mai susține ca funcția aceasta este mai puțin importanta ca cea de șef de stat.Citește…

- Klaus Iohannis se afla pe o lista restransa de lideri favoriți sa ii succeada lui Donald Tusk și sa devina urmatorul președinte al Consiliului European, instituția care reunește șefii de stat sau de...

- Social-democratul Marcel Ciolacu a fost ales, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor in functia de presedinte al acestui for, conform unor surse parlamentare. El a obtinut 172 de voturi „pentru”. Votul a fost secret cu buletine. Vom reveni cu informații! Camera Deputatilor a vacantat, miercuri, locul…

- Gheorghe Iancu, fost avocat al poporului, este propunerea PSD pentru funcția de judecator al Curții Constituționale, au declarat surse politice pentru G4Media.ro. Iancu a fost propus sa preia aceasta funcție din partea Camerei Deputaților, in locul judecatorului Ștefan Minea, al carui mandat expira…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent miercuri alaturi de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la lansarea noii sale carți, "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa".Evenimentul a avut loc la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, Sala Studio.„A fost o discuție ...

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va participa miercuri, 17 aprilie, la lansarea carții președintelui Romaniei, Klaus Iohannis „EU. RO. Un dialog deschis despre Europa”. Evenimentul va avea loc la „Teatrul Național” din București. ”Șansa noastra de dezvoltare este Europa!”, a spus Lungu. …