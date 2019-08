Universitatea din Bucuresti si UBB Cluj-Napoca, intre primele 1.000 la nivel international in 2019 "In lume exista aproximativ 30.000 de universitati. Dintre acestea, iata, 1.000 au trecut pragul academic al unei vizibilitati si al unui impact international. Ma bucura faptul ca UBB a trecut acest prag, ramanand astfel in liga mare si prima din Romania. Trebuie insa spus ca ambele universitati prezente in clasament, UBB si UB, au scazut fata de anul trecut. Acest lucru reproduce rezultatele din celelalte clasamente majore ale universitatilor si trebuie sa fie un semnal de alarma pentru guvernanti. Noi am facut prin forte proprii maximum care se poate face din partea noastra. ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

