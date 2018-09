Unii romani platesc contactless parcarea, chiar si cu telefonul! Premiera pe piata solutiilor de plata a taxei de parcare in statiile de plata automata: Noutatea vine de la Parkomatic, singura companie care a introdus optiunea platii contactless a taxei de parcare, direct de pe telefonul mobil, in statiile de parcare automata instalate de catre companie.



Noul sistem de plata a taxei de parcare Parkomatic vine in sprijinul nevoilor oraselor care aspira la calificativul de Smart City, intrucat sistemul inovativ de management al locurilor de parcare promite sa elimine haosul din parcari.



Iata ca plata parcarii nu a fost nicicand mai simpla,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

