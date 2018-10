Stiri pe aceeasi tema

- IKEA Romania a inregistrat in anul financiar 2018 (1 septembrie 2017 – 31 august 2018) vanzari de 609,34 milioane lei, fara TVA, in crestere cu 10,6% fata de anul anterior, magazinul din Bucuresti vanzand peste 18,6 milioane produse.

- Transgaz va primi un grant de 46 de milioane de euro din Programul Operational Infrastructura Mare pentru dezvoltarea capabilitatilor Sistemului National de Transport gaze (SNT) in zona de Nord-Est a Romaniei, a declarat vineri Alexandru Macoveiciuc, purtator de cuvant al Ministerului Economiei de la…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) acorda Romaniei un imprumut de 450 de milioane de euro care este este destinat sa finanțeze contribuția naționala a acesteia la punerea in aplicare a Programului național de dezvoltare rurala (PNDR) al Romaniei, a anunțat intituția luni, scrie Mediafax, Acest…

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cifra care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU. Totodata, in ultimii 10 ani, numarul pensionarilor a ajuns, la…

- Telekom Romania anunta finalizarea vânzarii terenului situat în zona Floreasca din București, catre One United Properties. Pretul la care a fost încheiata tranzactia este de peste 18 milioane de euro, aceasta fiind, astfel, cea mai mare tranzactie de terenuri de pe piata imobiliara…

- Sphera Franchise Group (Sphera) a inregistrat vanzari consolidate in valoare de 350,1 milioane RON in primele șase luni ale anului, in creștere cu 21,6% fața de rezultatele pro-forma din aceeași perioada din 2017. Aceste rezultate sunt susținute, in egala masura, de performanța robusta a vanzarilor…

- Serj Tankian, solistul trupei System of a Down, a scris pe Facebook ca este solidar cu protestele de la Bucuresti, afirmand ca vocea poporului va produce din nou schimbare, scrie News.ro."Vreau sa exprim sprijinul nostru din toata inima pentru toti fratii si surorile din Romania care lupta…