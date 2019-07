Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, sambata, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o cladire in orașul Bruchsal din apropiere de Stuttgart. Autoritațile locale au transmis ca trei persoane și-au pierdut viața, dupa ce avionul s-a prabușit peste un magazin de bricolaj in orașul…

- Accident mortal pe șoselele din vestul țarii, la primele ore ale dimineții. Un barbat și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au suferit rani serioase, in urma coliziunii dintre un tir și un autoturism, pe drumul dintre Arad și Oradea. Incidentul s-a petrecut intre localitațile ZImandu Nou și Șimand,…

- Un tragic eveniment aviatic a avut loc in urma cu cateva ore in nordul Suediei. In urma prabusirii unui mic avion de turism, noua persoane au murit, informeaza AFP si dpa.Cele noua persoane care se aflau in avion au murit, a declarat o purtatoare de cuvant a regiunii Vaesterbotten nord vest , Gabriella…

- Accident bizar, sambata dimineata, pe Aleea Godeanu din Ploiesti, in zona de vest a municipiului! Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit intr-un stalp de electricitate.

- Trei persoane au murit și o alta a fost grav ranita într-un incendiu care a cuprins o cladire din centurl Parisului, sâmbata dimineața, relateaza AFP. 27 de persoane, inclusiv un pompier, au fost de asemenea raniți ușor, intoxicați cu fumul degajat de incendiul care a izbucnit într-o…

- Cel putin patru persoane au murit dupa ce un avion usor, de tip Diamond DA42, s-a prabusit joi seara in apropierea Aeroportului din Dubai, anunta Autoritatea aeronautica civila din Emiratele Arabe Unite. Cele patru persoane aflate la bord - trei britanici si un sud-african - au murit in accident, a…