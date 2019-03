UE, hipnotizata de banii Chinei: Valoarea activelor chinezesti in Europa a crescut de 10 ori in 4 ani. Beijingul rade tot, Bruxelles-ul e spectator

Pe 9 aprilie va avea loc, la Bruxelles, summit-ul UE-China, iar analistii economici se asteapta ca tonul Uniunii sa fie mai categoric, dupa ce Italia si-a anuntat saptamana trecuta intrarea in megaproiectul Belt and Road Initiative (BRI, sau Drumul Matasii).



Guvernul populist a semnat, cu ocazia vizitei presedintelui XI Jinping, 29 de contracte sau memorandumuri de intelegere, dintre care 10 se refera la proiecte economice cu o valoare de 2,5 miliarde de euro si un potential de inca 20 de miliarde de euro.



Suma in chestiunea italiana nu este impresionanta, dar semnalul si contextul…