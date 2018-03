Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Kiev a hotarat ca parlamentarul Nadia Savcenko sa fie retinuta pentru inca 59 de zile fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, la o zi dupa ce i-a fost retrasa imunitatea parlamentara si a fost arestata, scrie Kiev Post.

- Vorbind in cadrul unei audieri inainte de proces pentru a se determina conditiile arestarii ei, Savcenko a spus ca va protesta fata de tratamentul la care a fost supusa la fel cum a facut in timp ce a fost retinuta in Rusia. „Voi intra in greva foamei incepand de azi si le voi arata celor…

- Ea a fost retinuta in Parlament dupa ce politicienii au analizat dovezile impotriva sa si au votat pentru ridicarea imunitatii sale. Savcenko nu a negat acuzatiile. Procurorul-sef Yuriy Lutsenko le-a spus parlamentarilor joi ca Savchenko planuia „un act terorist la scara larga" in Kiev. El a acuzat-o…

- Rada Suprema (parlamentul din Ucraina) i-a ridicat joi imunitatea deputatei Nadia Savcenko, fost pilot militar care a devenit eroina nationala dupa doi ani in detentie in Rusia, acuzata acum de pregatirea unui atentat impotriva presedintelui Ucrainei, transmit AFP si dpa.

- Serviciul de Securitate de Stat al Ucrainei a retinut-o pe deputata Nadiya Savchenko, dupa ce Parlamentul i-a ridicat imunitatea, pentru ca ar fi pregatit o lovitura de stat, relateaza Reuters. Fost pilot de elicopter militar, aceasta a devenit erou national dupa ce in 2014 a fost capturata de separatistii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu. 'Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- Pilotul militar ucrainean invinuit de Rusia ca a doborat cursa MH17 a liniilor aeriene malaeziene, in iulie 2014, deasupra estului separatist al Ucrainei s-a sinucis cu un pistol, au anuntat media ucrainene, care citeaza politia, transmite luni BBC. Capitanul Vladislav Volosin respinsese acuzatiile…

- Zilele trecute a fost scos din nou pe tapet stravechiul proiect al podului transfrontalier de mare trafic de peste raul Tisa din zona Teplita-Biserica Alba de langa Sighetu-Marmatiei. Unii jurnalisti au muscat rapid momeala („incep lucrarile la pod!”), desi in comunicatul C.N.A.I.R. nu se vorbeste decat…

- "Ancheta dispune de probe irefutabile potrivit carora Nadia Savcenko, o deputata ucraineana, a planificat personal (...) si a dat instructiuni in vederea organizarii unui atentat terorist aici, in acest hemiciclu", a declarat in fata parlamentarilor procurorul general Iuri Lutenko. Acest plan prevdea…

- Procurorul general al Ucrainei a acuzat-o joi pe fosta femeie pilot militar Nadia Savcenko, aleasa deputata dupa ce a petrecut doi ani in detentie in Rusia, ca a pregatit un atentat vizand Parlamentul si a cerut sa fie arestata, relateaza AFP.

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a reiterat, joi, la patru ani de la anexarea Crimeii, angajamentul fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, amintindu-i presedintelui Vladimir Putin ca anexarea a fost ilegala. "Acum patru ani, Rusia a organizat un referendum ilegitim…

- Procurorul general al Ucrainei, Iuri Luțenko, va depune o cerere de aducere in fața justiției, reținere și arestare a deputatului Nadejda Savcenko, fost pilot si ”erou de razboi” in Donbas. Declarația a fost facuta de procuror de la tribuna parlamentului de la Kiev astazi, 15 martie. Potrivit procurorului…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita în regiunea anexata Crimeea, înaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Seful Centrului ucrainean pentru eliberarea prizonierilor "Corpul de ofiteri", generalul in rezerva Volodimir Ruban, care a negociat numeroase schimburi de prizonieri intre Kiev si separatistii prorusi, a fost acuzat vineri de justitia ucraineana ca ar fi vrut sa-l asasineze pe presedintele Petro…

- ♦ Romania are o cota de piata mai buna in volum decat in valoare, semn ca se incheie deal-uri mai mici pe piata locala. In Romania s-au semnat anul trecut 153 de tranzactii, respectiv 7,2% din numarul total de acorduri incheiate in regiunea Europei Centrale si de Est. Ca valoare,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe de alta…

- O comisie a ONU a afirmat marti ca raidurile aeriene efectuate la sfarsitul anului 2017 asupra unei piete dintr-o localitate controlata de rebeli in Siria, soldate cu cel putin 84 de morti, ar putea fi calificate drept crima de razboi, relateaza France Presse.Fortele armatei ruse au fost mentionate…

- Biroul procurorului general a afirmat ca a fost lansata o ancheta preliminara privind un posibil caz de spionaj in legatura cu acest incident, despre care surse din cadrul serviciilor de securitate au afirmat ca a fost pentru prima data detectat in decembrie, dar care este posibil sa fi inceput mult…

- Kievul a cerut, vineri, inchiderea scolilor si universitatilor, cat si reducerea productiei in intreprinderi, dupa ce gigantul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile de gaz natural catre Ucraina, informeaza site-ul postului France 24. Livrarile de gaz natural din Rusia catre Ucraina ar…

- Romanii din Ucraina au primit o noua lovitura in dreptul lor de a folosi limba materna dupa ce Curtea Constitutionala de la Kiev a declarat miercuri drept neconstitutionala Legea cu privire principiile politicii lingvistice de stat in Ucraina, care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale…

- Austria este ingrijorata de nivelul ridicat al relațiilor tensionate dintre Est și Vest, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurtz. Kurtz a menționat ca Viena dorește sa ajute la gasirea unei soluții pașnice pentru criza din Ucraina și in jurul acesteia, prin indeplinirea Acordurilor de la Minsk.…

- Ucraina, Rusia și Europa vor fi implicate intr-un razboi de revizuire a frontierelor peste 4-5 ani, afirma deputatul ucrainean, Nadejda Savcenko.Deputatul Radei Supreme de la Kiev Nadejda Savcenko a declarat ca in cațiva ani se va declanșa un razboi in care va fi implicata Ucraina, Rusia și…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat marti o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei, relateaza dpa. Legea are drept scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, scrie Petro Porosenko intr-o postare pe Twitter.…

- Un sportiv rus prins dopat și la Jocurile Olimpice de iarna 2018 din Coreea de Sud. Rusul Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz in concursul curling la dublu mixt in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping, a anuntat luni Tribunalul…

- "Nu ne diversificam livrarile pentru a putea continua cu Rusia. Este o chestiune de securitate, iar Baltic Pipe nu face parte din negocierile cu Gazprom", a declarat Piotr Naimski, secretar de stat responsabil cu infrastructura energetica. La venirea sa la putere in anul 2015, Partidul…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), Vladimir Jirinovski, ar vrea o "mica Hiroshima" pe teritoriul Ucrainei, dar asigura ca emisia de radiatii va fi minima, relateaza presa din Ucraina. Controversatul ultranationalist rus a propus duminica seara ca o bomba…

- Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei.'Ei au actionat in schimbul banilor pentru un serviciu de informatii al Federatiei Ruse', a declarat seful serviciului de investigatii criminale, Rolandas Kiski, potrivit Agerpres. Unul…

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a precizat ce…

- Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen, sud-vestul Germaniei, pentru a ajunge cu trenul in patru zile pana la baza lituaniana Rukla, a anuntat Bundeswehr-ul. Batalionul de infanterie usoara 292 urmeaza sa inlocuiasca…

- Era o eleva buna și o buna lunetista. Peste vreme, avea sa fie una de elita. Dar nu știa ca lucrul acesta avea sa o inrameze in istoria lumii. Lyudmila Mykhailivna Pavlichenko s-a nascut la 12 iulie 1916, la Bila Tserkva, Ucraina, Rusia. Cand avea 14 ani, s-a mutat cu familia ei la Kiev, unde s-a alaturat…

- Moldova, Ucraina sau Georgia, tari care se afla intre NATO si Rusia, trebuie ajutate sa ramana independente. Este mesajul transmis de Jamie Shea, adjunct al asistentului secretarului-general NATO pentru provocari de securitate emergente, intr-un interviu acordat in exclusivitate Europei Libere, transmite…

- Interventie politica in lumea sportului: Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. Mai mult, ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, cu 280 de voturi fața de cele 226 necesare, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas, propus de catre Președinție, care marcheaza juridic statutul forțelor ruse din regiunile din Estul Ucrainei drept ocupație și Rusia drept agresor…

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Germania vrea un acord asupra mandatului castilor albastre, ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist pro-rus al Ucrainei. Acesta ar urma sa fie incheiat inainte de prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a declarat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel.

- Ucraina și separatiștii „republicilor populare“ Donețk și Lugansk, sprijiniti de Rusia, au realizat astazi un schimb de prizonieri, anunta Interfax. Procedura a fost amanata cu aproape doua ore fața de ințelegerea avuta. Deși autocarele cu prizonierii au ajuns la timp la punctul de control „Maoorskoe”…