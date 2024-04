Stiri pe aceeasi tema

- ”In lume sunt pericole mai mari ca niciodata, agresiunea rusa a incercat sa stearga Ucraina de pe fata pamantului, razboiul se afla acum in cel de-al treilea an si este mai intens ca niciodata. Vedem puterea, pericolele care se ridica, razboiul din Gaza, din Orientul Mijlociu, vedem concurenta economica…

- ”Confirm ca ma simt acasa aici, la Bucuresti. Bucuresti va fi capitala politica a Europei. PPE e acum cea mai mare forta din Parlamentul European, avem peste jumatate din membrii Consiliului, deci liderii europei sunt membri ai PPE si avem cel mai mare numar de alesi locali din Europa”, a spus Manfred…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a declarat miercuri ca va propune in urmatoarele saptamani promovarea achizitiilor militare comune, in cadrul primei strategii industriale comunitare de aparare, similare cu cele realizate pentru cumpararea de vaccinuri anticoronavirus sau de gaze…

- "Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala... Sunt o transatlanticista convinsa dar, in acelasi timp, trebuie sa construim o Europa puternica si ele merge mana in mana", a declarat von der Leyen intr-un panel la Conferinta de securitate de la Munchen.Ea a spus ca propunerea urmareste sa mareasca…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina. „Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala… Sunt…

- Uniunea Europeana nu vede de ce ar fi nevoie de prelungirea acordului referitor la transportul de gaze rusesti spre Europa via Ucraina, inainte de expirarea sa la finele acestui an, a declarat joi comisarul european pentru Energie, Kadri Simson, transmite Reuters. Printre țarile care folosesc cel mai…

- Exercitiul militar „Steadfast Defender”, cea mai mare simulare de razboi organizata de Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) de la sfarsitul Razboiului Rece, a inceput la Norfolk, in Virginia, Statele Unite, odata cu plecarea USS Gunston Hall, o nava americana de transport si debarcare,…

- Se inmultesc vocile care cer Europei si fortelor NATO sa fie pregatite de orice, in contextul razboiului din Ucraina, pe masura ce Rusia nu-si atinge obiectivele, iar frustrarea creste la Kremlin.