- Bogdan Vatajelu (26 de ani) a marcat golul de 2-0 in meciul cu Sabail, incheiat cu scorul de 3-2, in cadrul preliminariilor Europa League. Vezi AICI desfașurarea partidei Totuși, fotbalistul Craiovei nu iși poate explica relaxarea instalata la scorul de 2-0 și faptul ca azerii au reușit sa restabileasca…

- U Craiova a castigat returul cu Sabail din preliminariile Europa League, scor 3-2, dupa acelasi rezultat obtinut in tur. Oltenii au deschis scorul in minutul 28, prin reusita lui Alex Cicaldau. In partea secunda a jocului, Vatajelu a marcat in minutul 53 si a majorat diferenta pe tabela. Ulterior, oltenii…

- CSU Craiova a caștigat cu 3-2 prima manșa a turului I preliminar din Europa League, in deplasarea cu azerii de la Sabail. Corneliu Papura e mulțumit de atitutinea elevilor sai. Caștigatoarea dintre Craiova și Sabail se va duela in turul secund cu invingatoarea dintre Honved (Ungaria) și Zalgiris (Lituania).…

- CS U Craiova joaca primul meci din turul 1 preliminar al Europa League contra azerilor de la Sabail FK. In lotul lui Sabail figureaza și Michael Essien, 36 de ani. Fost caștigator al Champions League cu Chelsea, mijlocașul ghanez a fost propus, vara trecuta, și la CFR, dar a fost refuzat pentru ca avea…

- Adrian Scarlatache a strans peste șase ani in Azerbaidjan și a acceptat sa faca portretul adversarei de diseara a oltenilor. SABAIL FK - CSU CRAIOVA, in turul 1 preliminar Europa League, e azi la 19:00, pe TV Digi Sport 1, Look Plus și liveTEXT GSP.ro Craiova pornește la drum in Europa League și are,…

- CSU Craiova ar putea juca in turul II al preliminariilor Europa League cu o adversara modesta, care se va stabili intre Honved Budapesta (Ungaria) și Zalgiris Vilnius (Lituania), la ultima fiind legitimați romanii Antal și Branescu. ...

- FC Viitorul Constanta, detinatoarea Cupei Romaniei, va infrunta echipa belgiana Royal Antwerp, antrenata de fostul international roman Ladislau Boloni, in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal,...

- FCSB, Viitorul, CSU Craiova și CFR Cluj iși vor afla astazi adversarele din turul II al Europa League. Tragerea a sorți va fi liveTEXT pe GSP.RO, de la ora 14:00. In primul tur, FCSB va evolua impotriva lui Milsami Orhei (Moldova), in timp ce Craiova o va intalni pe Sabail (Azerbaidjan); Meciurile din…