Stiri pe aceeasi tema

- Numarul transportatorilor care protesteaza miercuri in Piata Victoriei impotriva pirateriei a ajuns la aproape 300, la o ora de la inceperea manifestatiei. Taxiuri, autocare si autobuze din aproape toate judetele au blocat miercuri cea mai mare parte din Piata Victoriei, intr-un protest organizat…

- Peste 100 de taxiuri, autocare si autobuze din aproape toate judetele au blocat miercuri dimineata cea mai mare parte din Piata Victoriei, la debutul unei manifestatii de protest organizata de Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT). Transportatorii sunt nemultumiti de intarzierea emiterii…

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport protesteaza miercuri in Piata Victoriei nemultumiti de intarzierea emiterii ordonantelor de urgenta promise de Guvern in domeniul transporturilor de pasageri, conform agerpres.ro. Potrivit FORT, in ultimele doua saptamani, ordonantele…

- Protest miercuri in Piata Victoriei Reprezentantii Federatiei Operatorilor Români de Transport protesteaza miercuri în Piata Victoriei nemultumiti de întârzierea emiterii ordonantelor de urgenta promise de Guvern în domeniul transporturilor de pasageri. Potrivit…

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport protesteaza miercuri in Piata Victoriei nemultumiti de intarzierea emiterii ordonantelor de urgenta promise de Guvern in domeniul transporturilor de pasageri. Potrivit FORT, in ultimele doua saptamani, ordonantele de urgenta au fost blocate…

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) organizeaza pe 20 martie un protest in Piata Victoriei, deoarece ordonantele de urgenta in domeniul transporturilor de pasageri, promise de Guvern, sunt blocate pe circuitul de avizare.Protestul a fost autorizat de Primaria Capitalei, sustine…

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) organizeaza pe 20 martie un protest in Piata Victoriei, deoarece ordonantele de urgenta in domeniul transporturilor de pasageri, promise de Guvern, sunt blocate pe circuitul de avizare. Protestul a fost autorizat de Primaria Capitalei, sustine FORT.…

- Dupa alte doua saptamani, mult asteptatele Ordonante de urgenta in domeniul transporturilor de pasageri, promise de Guvern, sunt blocate pe circuitul de avizare. Federatia Operatorilor Romani de Transport - F.O.R.T. considera ca sectorul de activitate in cauza nu s-a mai intalnit niciodata cu un asemenea …