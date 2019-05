Tiruri de artilerie în Siria "Doi dintre fratii nostri de arme au fost raniti usor cand obuze trase, potrivit evaluarilor noastre, dinspre zonele controlate de regim au lovit unul din posturile noastre de observare la sud de zona de dezescaladare din Idlib", a informat ministerul. Cei doi militari au fost evacuati spre Turcia pentru a fi spitalizati, a adaugat sursa intr-un comunicat. Controlate de jihadistii din Hayat Tahrir al-Sham (HTS, fosta aripa a organizatiei Al-Qaida), Idlib si teritoriile insurgente invecinate sunt in ultimele saptamani tinta unor bombardamente sangeroase, desfasurate de regim si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

