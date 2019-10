Tim Wilkinson, Cushman & Wakefield: Yield-urile ridicate raman o oportunitate in piata imobiliara pentru Romania in procesul de catching-up in regiune

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele (noi si vechi) disponibile spre vanzare in Romania au s-au apreciat si in septembrie – avansul s-a cifrat, insa, de data aceasta, la doar 0,6%, potrivit indicelui Imobiliare.ro, care releva scaderi de preturi in Iasi si Brasov, conform News.ro.O…

- Piața spațiilor industriale și logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat și a ofertei, asistand in ultimii 5 ani la o dublare a stocului total, potrivit datelor firmei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Stocul spațiilor industriale…

- Piata spatiilor industriale si logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat si a ofertei, asistand in ultimii 5 ani la o dublare a stocului total, potrivit datelor firmei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, potrivit NEWS.ro.Stocul…

- Piata spatiilor industriale si logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat si a ofertei, asistand in ultimii 5 ani la o dublare a stocului total, potrivit datelor firmei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot, cu livrare marti, a ajuns in orele de varf la 552,9 lei pe MWh, dublu fata de alte tari din regiune, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul maxim de marti se apropie foarte mult de recordul de 600 de lei…

- Pretul mediu al energiei electrice pe piata bursiera spot, cu livrare miercuri, pe piata din Romania este de 63,82 euro pe MWh, fiind cel mai mare din regiune, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM. În moneda naţională, energia costă în medie 301 lei pe MWh, cu un maxim…

- Piața birourilor din București ar putea avea in 2019 un an record in ceea ce privește livrarile, cu condiția ca toate proiectele anunțate sa fie finalizate la timp, scenariu in care pe piața spațiilor de birouri moderne din Capitala ar intra spații noi cu o suprafața de circa 377.000 de metri patrați,…

- Datele privind primul semestru arata ca fost inchise doar 4 tranzactii de peste 10 milioane de euro pe piata imobiliara romaneasca, in contextul in care in ultima perioada se vehiculeaza informatii despre o incalzire accentuata a pietei de investitii imobiliare locale, iar cumparatorii raman foarte…