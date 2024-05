Stiri pe aceeasi tema

- Minuni se intimpla in viața noastra tot timpul, dar trebuie sa fim pregatiți sa le acceptam și sa le vedem. O astfel de opinie a exprimat parintele Gheorghe (Novicov), clericul bisericii Sfintul Gheorghe din Chișinau, in cadrul emisiunii "Без галстуков cu Alexandru Stahurski" de la postul de televiziune…

- Viața creștina este, in primul rind, implinirea poruncilor lui Dumnezeu, iar cea mai importanta este rugaciunea. O astfel de opinie a exprimat parintele Gheorghe (Novicov), clericul bisericii Sfintul Gheorghe din Chișinau, in cadrul emisiunii "Без галстуков cu Alexandru Stahurski" de la postul de televiziune…

- Simona Patruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 19 ani și au impreuna o fata, pe Ingrid. Prezentatoarea Tv a scos la iveala un amanunt mai puțin știut despre momentul in care și-a cunoscut partenerul.Simona Patruleasa și Sabin Ivanof au discutat la telefon timp…

- Ieri, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a facut, marti, un apel catre parlamentari sa tina cont de trei aspecte pe care le doreste introduse in noul Cod Silvic, acestea referindu-se la hotii de lemne, la introducerea conflictului de interese, respectiv accesul liber in padurile Romaniei, potrivit Agerpres.…

- Pentru a indeparta complet cutele de pe orice tip de imbracaminte, este mai bine sa optezi pentru un fier de calcat clasic cu aburi sau o stație de calcat? Daca ai dubii despre care e cea mai potrivita varianta pentru tine, citește in continuare. Diferențe intre un fier de calcat și o stație de…

- CARANSEBEȘ – Șeful județului a explicat de ce aeroportul din municipiu a fost cea mai buna alegere pentru exercițiul militar ce se va derula in urmatoarele doua luni! Romeo Dunca a vorbit despre avantajele aeroportului din municipiul de pe Timiș și Sebeș in contextul exercițiului NATO și al contractului…

- Fostul procuror șef al municipiului Chișinau, Ivan Diacov, a scris un mesaj in rețelele sociale in contextul ședinței de judecata, care urmeaza sa aiba loc pe 28 februarie și dupa care ar putea fi pronunțata sentința in cazul lui Alexandr Stoianoglo, noteaza Noi.md. "Miine, 28 februarie 2024, trei judecatori…

- Ciprian Deac a revenit in prim-plan la CFR Cluj odata cu instalarea lui Adrian Mutu, experimentatul mijlocaș punandu-și serios amprenta pe ultimele doua victorii ale „feroviarilor”. Contra Petrolului, „veteranul” de aproape 38 de ani a inscris in prelungiri golul care a adus toate punctele in Gruia.…