Test drive cu Opel Insignia 4x4, cel mai performant model al marcii

- Ministerul Sanatatii a anuntat, marti, ca reprezentantii institutiei se vor intalni cu o delegatie a Parlamentului Georgiei in scopul pregatirii pentru implementarea legii de interzicere a fumatului in locuri publice si de a invata din experienta noastra in reglementarea si limitarea fumatului.

- Inca un automobil interesant care a fost aratat la Salonul Auto de la Geneva nu este facut de vreo companie renumita la nivel global, ci de legendarul producator britanic David Brown Automotive.

- Prime Minister Viorica Dancila said on Saturday at the PSD's extraordinary Congress that the Government wants to adopt the German model in the field of public procurement. "The first time it was the Snagov Strategy, when all the political class and the whole civil society shook hands for the…

- Pe Prințul William il știe multa lume. Același lucru poate fi zis și despre soția sa, Kate Middleton, considerata de mulți cea mai frumoasa femeie a familiei regale britanice. Insa, Kate pare sa fi fost detronata. Și, nu, nu de Meghan Markle!

- Gheorghe Damian, care pana la excludere era vicepresedinte al PSD Alba si unul dintre cei mai longevivi primari ai partidului din judet, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca excluderea sa din PSD a fost aprobata recent de conducerea centrala a partidului dupa ce o propunere in acest sens…

- David Beckham a abia a mai reușit sa iși țina emoțiile in frau cand a intalnit-o pe Bella Hadid in timpul unui meci de fotbal. Cei doi și-au facut ochi dulci, au zambit și au flirtat toata seara.

- Rasplatiti cu zeci de mii de lei lunar și cu imunitate sau pensii speciale, parlamentarii români sunt printre alesii cei mai fericiti la nivel european. Daca s-ar trezi peste noapte în Suedia, de exemplu, probabil ar considera ca traiesc un adevarat cosmar.

- Intreg mapamondul știe deja in detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care viseaza sa colonizeze Marte și sa ne defineasca, prin invențiile lui, viitorul. Nu puțini insa o cunosc și pe mama fondatorului și CEO-ului Tesla și SpaceX.

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase, care urmareste protectia consumatorilor si combaterea evaziunii fiscale, prin aplicarea marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania. "Aceasta marca oficiala a statului va fi…

- "In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase. Prin aceste masuri, practic, oferim o asigurare mai buna protectiei consumatorilor romani pentru combaterea evaziunii fiscale pe piata metalelor pretioase. Sunt decizii luate prin aplicarea obligatorie…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi si membrii aliantei sale de dreapta au laudat joi prestatia premierului ungar, Viktor Orban, in contextul apropierii alegerilor parlamentare din Italia, prevazute pentru 4 martie, noteaza dpa. Italienii sunt chemati duminica la sectiile de vot pentru a-si alege…

- O revista din India care a publicat o imagine cu un model care alapta un bebelus pe coperta a starnit dezbateri in mediul online, scrie BBC. Coperta revistei Grihalakshmi, care este publicata...

- O echipa de cercetatori chinezi a proiectat un avion ultrarapid care va parcurge distanta intre Beijing si New York in doua ore. Aparatul, care va zbura cu o viteza de peste 6.000 de km/h, va putea transporta zeci de persoane ...

- Monica Gabor are un fiu vitreg, de care lumea a aflat abia in timpul sarbatorilor de iarna, dupa ce Irina Columbeanu a postat videoclipuri cu el pe canalul ei de Youtube. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink. Și este o mama model pentru Anthony. De exemplu, ieri, vedeta a participat…

- Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia drepturilor minoritatilor, iar problema maghiara nu este nici pe departe rezolvata, sustine presedintele UDMR Kelemen Hunor, dupa publicarea raportului Comitetul Consultativ al Consiliului Europei. "Romania nu este o tara model…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii din Capitala. Corpul neinsufletit al barbatul in varsta de 34 de ani a fost gasit langa un bloc de locuinte. Iar in apartamentul din care se presupune ca a cazut victima, politia a gasit-o pe sotia acestuia, si ea fara suflare. Femeia de 31 de ani avea…

- Kia Motors a dezvaluit noul Ceed, inainte de debutul mondial la Salonul International de la Geneva 2018. Aflat la cea de a treia generatie, noul Ceed - proiectat, dezvoltat si construit in Europa - iti propune sa consolideze prezenta Kia in segmentul compact european .

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan, transmite Reuters,…

- Reprezentantii Asociatiei „Pro Infrastructura” sustin ca intre Aiud si Turda, pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda, se poate circula in siguranta si au prezentat in acest sens un material video cu un test pe asfaltul celor 28 de kilometri, pe care deocamdata nu este deschis traficul. Reamintim…

- De Valentine rsquo;s Day, Andra a postat pe retelele de socializare doua fotografii cu ea si Maruta, insotite de un mesaj de dragoste care a ajuns si la sufletele fanilor ei. Cei care ii urmaresc activitatea in online i-au facut numeroase complimente.

- Nu mai este niciun secret ca social media a devenit peste noapte o parte tot mai importanta din cariera unui model. Tot mai multe tinere apeleaza la rețele de socializare pentru a deveni mai populare.

- Agenția Servicii Publice va elibera, incepind cu 1 martie, certificate de inmatriculare a vehiculelor de model nou: VP2017, iar din 26 februarie va elibera certificate de inmatriculare provizorii de model nou. Astfel certificatele se aduc in conformitate cu prevederile Directivei Consiliului Uniunii…

- „Daca putem trimite un Roadster in centura de asteroizi, probabil ca putem rezolva si problemele de productie pentru Model 3”, a declarat Elon Musk, seful Tesla si al SpeceX, la prezentarea rezultatelor financiare ale companiei auto pentru ultimul trimestru din 2017. Antreprenorul vrea sa ii linisteasca…

- "Suntem puțin geloși cand vine vorba de proteste. Sigur ca am urmarit cum zeci, sute de mii de oameni au ieșit in strada sa protesteze in Romania, iar in Ungaria, din pacate, este ceva de neimaginat. Inseamna ca, in Romania, nu este o atat de mare apatie politica, oamenilor le pasa de viitorul lor și…

- In scopul asigurarii unei guvernari deschise, participative, responsabile și eficiente prin promovarea transparenței, Ministerul Afacerilor Interne, in colaborare cu Instituțiile Prefectului, a elaborat un format standard al paginilor de internet, transmite, luni, Prefectura Alba, intr-un comunicat…

- Dupa ce, la sfarșitul anului trecut, un model celebnru, dupa mai bine de șase luni de sarcina ținata secreta, s-a casatorit cu alesul inimii ei, acum fosta starleta a devenit mama și, zilele trecute, a decis sa iși prezinte odorul amicilor ei.

- Tinerii agricultori de la Colegiul Tehnic Agricol din comuna Svetlii, UTA Gagauzia, au primit tehnica agricola noua in valoare de peste 3,5 milioane de lei. Investitia a fost facuta din bugetul de stat pentru o instruire mai buna a tinerilor specialisti.

- Acum 19 ani a vazut lumina zilei primul Audi RS 4 si acesta a impresionat atunci lumea cu ai sai 381 de CP. Recent insa, chiar la inceputul acestui an, a fost lansata in vanzare noua, a patra generatie a modelului si atelierul ABT nu a asteptat prea mult pentru a vedea ce mai poate modifica in ea.

- Daphne Self, cel mai varstnic model din lume, a devenit una dintre imaginile oficiale ale celei mai recente campanii publicitare care promoveaza brandul britanic de produse cosmetice Eyeko, informeaza...

- Ferrari 2018 Forza Rossa, reprezentantul Ferrari pe piața locala, deschide oficial unul dintre cele mai mari showroomuri din lume, dedicate exclusiv marcii Ferrari. Amplasata in Otopeni, pe Calea Bucureștilor la numarul 91A, cladirea Forza Rossa, proprietate a grupului, este unul dintre cele mai mari…

- Caștigatorul a trei premii Oscar are un fiu de 22 de ani care ii seamana perfect! Gabriel-Kane, pe numele sau, este un tanar model, cu aspirații inalte, pe care am avut ocazia sa-l vedem la prezentarea de moda Dior, din cadrul Saptamanei Modei de la Paris. Gabriel și tatal sau, celebrul actor Daniel-Day…

- Un mecanic auto german, care voia sa se asigure ca masina pe care a reparat-o este pregatita pentru drum, a facut un test drive pana in Polonia si inapoi, informeaza DPA. Gestul sau nu a fost apreciat de instanta de judecata care l-a condamnat la plata unei amenzi substantiale, desi mecanicul…

- Furnizorul de apa, S.A. „Apa – Canal Chișinau", scoate la licitație 37 de mașini. Este vorba despre un autoturism de lux Volkswagen Touareg, 24 de autocamioane de model ZIL și Gaz, 7 excavatoare de model Borex și AO și 5 camioane de model UAZ, Prețuri automobilelor pornesc de la 16 mii de lei.

- Actrita Carey Mulligan a criticat industria filmului pentru lipsa rolurilor ofertante pentru femei, spunand ca ''s-a saturat'' sa joace rolul sotiei sau al prietenei, informeaza joi Press Association. Actrita nominalizata la Oscar, in varsta de 32 de ani, care joaca in noul serial de televiziune ''Collateral'',…

- Celebrul producator din Modena are in calcul fabricarea unui automobil de acest gen, a anuntat Sergio Marchionne, directorul general al companiei. Informatia vine in contextul unei deteriorari a imaginii Tesla, mai ales dupa ce firma patronata de miliardarul Elon Musk nu a reusit sa rezolve problemele…

- Aflat in tranzit prin Romania cu un model electric de la Tesla, un strain s-a purtat ghidat de sistemul GPS incercand sa ajunga de la Moara Vlasiei pe A3, insa a avut parte de o surpriza.Drumul marcat pe harta digitala nu era asfaltat, ci unul desfundat, ce trecea prin padure.

- Audi e-tron Sportback poate fi precomandat inainte de lansarea programata in 2019. In plus, fanii pot comanda in continuare și primul model electric al marcii, e-tron, care va fi dezvaluit in acest an.

- Noua iubita a lui Lenny Kravitz este o brazilianca pe nume Barbara Fialho. Femeia are 30 de ani și este mai mare ca fiica artistului. Barbara este model pentru celebra companie Victoria's Secret, potrivit Music News.

- Producatorul de vehicule electrice Tesla continua sa aiba mari probleme de producție. In perioada octombrie – decembrie compania a livrat doar 1.550 de vehicule Model 3, mult sub promisiunile inițiale de 5.000.

- Model atomic Exista aceasta neințelegere cum ca știința e alta cale de a afla „adevarul” și cum ca ar fi o alternativa (o alta perspectiva) la religie. Greșit. Știința nu e o disciplina spirituala ori o cale de evoluție spirituala. E o disciplina intelectuala care implica un set de metode, proceduri…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- “Prima serbare! Altfel spus, nimeni din familie n-are stare. Cum a fost? Unii nu vorbesc, nu mișca, pana nu da doamna semnul, bulgarași și zane recitand pe bune, și cealalta tabara, parinți și bunici fermecați de pici. Pot sa va asigur ca in gradinițe inca e voie sa filmezi, ca proba la majorat:), iar…

- Conform primelor date oferite de un dealer Lamborghini din UK, pretul unui model Lamborghini Urus este de 150.000 euro. Acest pret este cel de pornire, adica la acesti Lamborghini Urus clientul mai poate pune dotari optionale de peste 50.000 euro pentru acest model.…

- In perioada 16 octombrie 2016 – 15 octombrie 2017 au fost contractate, numai de catre beneficiarii privați, la nivelul județului Covasna, proiecte in valoare totala de aproape 11,5 milioane de Euro. La nivel național, in anul 2017, la implinirea a 17 ani de activitate a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor…

- Autoritatea de transport germana KBA a anunțat un recall global pentru modelele Volkswagen Touareg cu motoare diesel de 3.0 litri, dupa ce doua dispozitive ilegale care manipuleaza emisiile au fost gasite la un control al SUV-urilor, scrie Automarket.ro.