Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa ce a fost desemnat candidatul ALDE la președinție, Calin Popescu Tariceanu a declarat la TVR, in cadrul emisiunii "Romania 9", ca formațiunea pe care o conduce nu e legata "ombilical" de guvernare.

- „Daca pana acum coaliția nu a funcționat la parametrii optimi nu va așteptați ca dupa camania electorala situația sa se amelioreze. Riscurile sunt sa se deterioreze și mai mult situația care de multe ori e foarte tensionata. Sunt colegi de-ai mei care au cerut mai mult sau mai puțin sa ieșim de la…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, se declara dezamagit de comportamentul PSD fata de partidul sau. Presedintele Senatului afirma ca exista posibilitatea iesirii de la guvernare, mutare ceruta de unii dintre colegii sai."Sunt colegi care nu cred ca mai are vreun sens. Sunt nemulțumiți.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu exclude posiblitatea constituirii unei alte aliante electorale, in cazul in care PSD si ALDE nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidentiale. Liderul ALDE a facut aceasta declarație dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat joi in premiera…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD – ALDE – PRO Romania. „Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispozitie pentru alegerile prezidentiale. Confirm ceea ce a spus domnia…

- O noua ședința a coaliției de guvernare are loc astazi, susține Romania TV. Premierul Viorica Dancila va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre susținerea lui Mugur Isarescu pentru un nou mandal la Banca Naționala a Romaniei. Premierul vrea sa aiba mai multe negpcieri impreuna…

- Liderul social-democratilor din Finlanda, Antti Rinne, a anuntat vineri ca a incheiat un acord de coalitie cu alte patru partide de stanga si de centru, inainte de constituirea asteptata a unui nou guvern saptamana viitoare, potrivit France Presse, potrivit agerpres.ro.Antti Rinne (56 de ani),…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit, la Adevarul Live, despre campania pentru europarlamentare, referendumul pe Justitie, remanierea Guvernului, dar si despre o posibila candidatura la prezidentiale. Liderul ALDE a transmis partenerilor sai de guvernare ca inca nu a analizat daa…