- SCM Craiova a terminat pe locul al doilea in turneul de la Valcea, dupa victoria de sambata impotriva celor de la HC Zalau, scor 26-23. In precedentele jocuri, elevele lui Bogdan Burcea au inregistrat o victorie (Corona Brașov) și o infrangere (SCM Rm. Valcea). SCM Craiova: Curmenț, Dzhukeva, Chetraru,…

- SCM Rm. Valcea, SCM Craiova și Corona Brașov se intalnesc in cel mai tare turneu al verii. Echipa lui Gheorghe Tadici, HC Zalau, intregește patrulaterul de la Rm. Valcea. Cel mai tare turneu de pregatire care se va disputa in Romania in aceasta vara va avea loc la Rm. Valcea și va aduna la start trei…

- Echipa de handbal Corona Brasov va incepe la finalul acestei saptamani seria meciurilor amicale. Formatia brasoveana va juca doua partide, la Brasov in compania formatiei CSM Unirea Slobozia. Vineri, primul meci se va disputa la ora 17.00, urmand ca cea de-a doua partida sa se dispute sambata de la…

- Selecționerul naționalei Brazilei, spaniolul Jorge Duenas, a anunțat lotul "carioca" pentru Jocurile Panamericane care vor avea loc la Lima (Peru) intre 24 și 30 iulie. Șase dintre jucatoarele convocate provin de la echipe din Romania: Elaine Gomes (Corona Brașov), Jaqueline Anastacio (Magura Cisnadie),…

- Echipa de handbal Corona Brasov a semnat contract cu extrema dreapta Natasha Nolevska, in varsta de 23 de ani. Handbalista se va alatura echipei, miercuri seara, in cantonamentul de la Lazarea. „Consider ca am reusit sa obtinem semnatura unei jucatoare tinere, de perspectiva, care a avut contact in…

- Luni, 8 iulie, echipa feminina de handbal a CS Minaur s-a reunit pentru startul pregatirilor noului sezon. Au fost prezente la reunire 15 dintre cele 19 handbaliste ale echipei, patru dintre fete lipsind motivat: Andreea Popa si Eva Kerekes (in pregatire cu lotul Under 19 care va participa la Europenele…

- Federația Romana de Handbal a stabilit țintarul sezonului viitor al Ligii Florilor. Revenita in acest eșalon dupa un an de pauza, HCM Slobozia a avut mana buna in aceasta privința. Echipa pregatita de Gheorghe Covaciu va juca in prima etapa pe 31 august 2019 acasa, cu CSM Slatina. Privind mișcarile…