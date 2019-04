Stiri pe aceeasi tema

- Profitabilitatea medie anuala a indicilor bursieri a fost cu 4,8% peste cea a obligatiunilor guvernamentale in perioada 2012-2018, recompensand astfel investitorii care si-au asumat un risc mai mare prin plasamentele pe piata de capital, potrivit unui studiu PwC Romania. "Indicii pietei de…

- Ies la iveala detalii uluitoare! O decizie absolut neașteptata ar fi fost luata de o instituție de forța, al carei șef a fost amenințat cu demiterea de președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea.Potrivit unor surse bine informate, aceasta ar urma sa...Citește AICI ce decizie IN…

- Tranzactii in valoare de 1,4 milioane de lei (295.156 euro) au fost realizate miercuri, in prima ora de la deschiderea Bursei de la Bucuresti, pe o piata in scadere pe toti indicii, informeaza Agerpres.Citește și: Dezastru in domeniul hotelier! Exista un deficit de 50.000 de angajați: 'Avem…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de tranzactionare de luni in scadere pe toti indicii, iar BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, era in scadere cu 0,92%, la 40 de minute de la deschiderea sedintei, relateaza Agerpres.Citește și: Veste de ULTIM MOMENT de la Telekom…

- Randamentul fondurilor de pensii private a scazut pentru prima data anul trecut, sub nivelul inflației. A fost o consecinta a aparitiei ordonantei care impune noi reguli in piata, reclama administratorii fondurilor.

- Administratorii Fondul Proprietatea (FP) vor propune actionarilor un dividend brut de 0,0903 lei/actiune, echivalentul unui castig de 10,6%. Acesta este cel mai mare dividend anuntat de FP de la listarea pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in 2011, atat...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere sedinta de luni, valoarea totala a tranzactiilor cifrandu-se la 45,454 de milioane de lei (9,582 milioane de euro),potrivit agerpres.ro.Citeste si ALERTA Un alt deputat pleaca din PSD : Am decis ca este timpul sa 'ma rup' de acest tip de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de marti, valoarea totala a tranzactiilor cifrandu-se la 53,98 de milioane de lei (11,38 milioane de euro), din care schimburile cu actiuni au reprezentat 52,41 milioane de lei (11,04 milioane de euro), informeaza Agerpres.Citește…