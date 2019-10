Stiri pe aceeasi tema

- 'Sunt bucuros sa-l propun pe secretarul adjunct Dan Brouillette pentru a fi noul ministru al energiei. Experienta lui Dan in domeniu este de ne-egalat. Un profesionist desavarsit, nu am nicio indoiala ca Dan va face o treaba buna!', a scris Trump intr-o postare pe Twitter. Daca va fi confirmat de…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi ca secretarul american al Energiei, Rick Perry, își va da demisia la finalul anului, scrie Mediafax, citând Reuters. Anunțul președintelui american a venit cu doar o zi înaintea termenului-limita oferit de Congres lui…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca il va desemna pe John Sullivan, in prezent adjunct al secretarului de stat, in functia de ambasador al SUA in Rusia, transmite Reuters. Daca va fi confirmat de Senat, John Sullivan va deveni cel mai important diplomat american la Moscova…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Vezi și: Rasturnare de situație:…

- Ministrul american al energiei, Rick Perry, ar urma sa-si anunte demisia in noiembrie, a indicat vineri publicatia Politico, citand trei persoane informate in legatura cu planurile ministrului, relateaza Reuters. Desi contactele sale cu Ucraina l-au atras in investigatia lansata de Congresul SUA cu…

- Presedintele american Donald Trump a salutat sambata, pe Twitter, schimbul de prizonieri efectuat intre Rusia si Ucraina, vazand in el 'poate primul pas urias spre pace', dupa cinci ani de conflict, transmit AFP si Reuters. 'O veste foarte buna, poate un prim pas urias spre pace', a…

- Presedintele american Donald Trump a prezentat, miercuri, o harta pe care este proiectat traseul uraganului Dorian care pare sa fie modificata cu markerul pentru a include și statul Alabama în culoarul așteptat al furtunii, relateaza Reuters. Într-un video publicat, miercuri, de Casa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…