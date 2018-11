Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din SUA din 2016 nu este buna pentru tara sa si ar trebui sa se incheie, informeaza dpa. ''(Ancheta) Ar trebui sa se incheie,…

- 'China intervine in democratia americana' si 'pentru a spune lucrurile in mod abrupt, leadershipul presedintelui Trump functioneaza: China vrea un presedinte american diferit', a afirmat Pence intr-un discurs privind politica guvernului american fata de China. 'China a lansat un efort fara precedent…

- Procurorul general adjunct al SUA, Rod Rosenstein, a numit ca fiind „incorecte” informatiile conform carora el a discutat cu colegii sai despre posibilitatea inlaturarii lui Donald Trump din functie, folosindu-se de la 25-lea amendament si de inregistrari secrete, scrie The Guardian, conform news.ro.New…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, este aproape de un acord cu procurorii americani pentru a evita un al doilea proces penal, conform unor surse Reuters, citeaza news.ro.Inca nu este clar daca acordul va specifica faptul ca Manafort trebuie sa coopereze…

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…

- Un fost asociat al lui Paul Manafort, fost director de campanie al lui Donald Trump gasit vinovat de frauda fiscala si bancara, a admis vineri in fata instantei ca a platit o suma de bani din partea unui responsabil politic ucrainean comitetului de organizare a investirii lui Donald Trump, relateaza…

- Donald McGhan, consilierul juridic al lui Donald Trump la Casa Alba, colaboreaza indeaproape in investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, scrie BBC, care citeaza New York Times.

- Intr-un editorial virulent publicat joi in New York Times, John Brennan a declarat ca aceasta decizie, anuntata in ajun de Casa Alba, este politica. "In mod clar, Donald Trump vrea cu orice pret sa se protejeze si sa protejeze persoane apropiate lui", a spus Brennan , care vede in aceasta…