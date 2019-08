Stiri pe aceeasi tema

- Profitul anual al Apple ar putea fi afectat de noile tarife de 10% anuntate de presedintele american Donald Trump pentru restul importurilor din China, de circa 300 de miliarde de dolari, care nu erau vizate de tarife suplimentare, care ar urma sa intre in vigoare la 1 septembrie, considera analisti…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va impune noi taxe vamale pentru importurile de produse fabricate in China de la 1 septembrie, ceea ce ar insemna taxe pentru efectiv toate marfurile chinezesti care ajung in Statele Unite, potrivit CNN. „Discutiile comerciale continua, iar in timpul…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a anunțat joi ca va impune noi taxe vamale pentru importurile de produse fabricate in China. Masura se va aplica incepand din 1 septembrie. Asta inseamna ca toate marfurile chinezești care ajung in Statele Unite ar urma sa fie taxate, relateaza CNN, citat de…

- Tarifele vamale existente impuse de SUA vor trebui eliminate daca va exista un acord comercial intre Beijing si Washington, a anuntat joi Ministerul Comertului din statul asiatic, transmite Reuters potrivit Agerpres. Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca el si omologul sau…

- Administratia de la Washington nu ar trebui sa mearga inainte cu propunerea de impune tarife vamale de pana la 25% pentru o lista de produse chineze in valoare de 300 de miliarde de dolari, sustine Apple in comentariile postate pe un site guvernamental.Este cel mai recent exemplu al unei…

- Liderul mondial in domeniul pantofilor comozi purtati zi de zi a precizat ca in 2020 va produce in China mai putin de 10% din produsele destinate pietei americane, comparativ cu aproximativ 30% in prezent. In plus, Crocs a estimat ca va suporta costuri de cinci milioane de dolari anul viitor, plecand…

- Introducerea de catre SUA a unor taxe vamale suplimentare pentru importurile de autoturisme ar incalca reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si nu reprezinta o solutie la actualul conflict dintre Bruxelles si Washington, a avertizat luni Erik Jonnaert, seful Asociatiei Constructorilor…

